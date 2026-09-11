Apple presentó hace unos días su nuevo teléfono iPhone 18 Pro y el primer plegable iPhone Duo, entre otras novedades tecnológicas que muchos ya están esperando tener en sus manos. Esa es la misma sensación de varios peruanos, que cuentan los días para renovar su equipo.

El mismo día de la presentación, la firma tecnológica informó que las reservas del iPnone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max comenzarán este 12 de setiembre y la venta en los primeros mercados comenzará el 18 de ese mismo mes.

En el caso del Iphone Duo, la reserva será desde el 16 de octubre y estará disponible a la venta desde el 23 de dicho mes. ¿Cuándo estarán disponibles todos estos equipos en nuestro país?

Hasta el momento no hay una fecha confirmada para su llegada a nuestro país, sin embargo, en redes sociales ya se van conociendo algunos métodos para obtener el teléfono.

Lo primero es la reserva por medio de la misma página web de Apple. Sus precios parten de US$1.199 y US$1.299, respectivamente, en Estados Unidos. Resulta más cómodo que comprarlo cuando llegue a Perú, pero el problema está en hacerlo llegar.

El iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max forman parte de la nueva serie de teléfonos de Apple.

Algunos comentarios en redes señalan dos métodos: currier o viajero. Incluso existen algunos servicios conocidos como ‘servicio de pasajero’ que ofrecen hacer el transporte del equipo. En cualquiera de los casos, siempre es importante guardar el comprobante de compra, IMEI del equipo y el modelo exacto del dispositivo.

Otro factor, casi tan importante como lo anterior, es la homologación.

¿Qué es la homologación?

Este es un proceso para los equipos y/o aparatos de telecomunicaciones. La finalidad es garantizar la seguridad y verificar que el equipo opere adecuadamente en distintas zonas geográficas del país.

Se trata de un procedimiento legal, conforme al Reglamento Específico de Homologación de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones.

En caso no se haga la homologación, el equipo podría quedar retenido en Aduanas.

El proceso permite verificar la compatibilidad, funcionamiento y operación de todo el equipo, para que se conecte directa o indirectamente con la red, conforme a los estándares y normas técnicas internacionales y nacionales.

Así que, si piensas traer el iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, o cualquier otro teléfono de reciente fabricación o importado, este es el paso que debes dar.

El proceso de homologación

Señala el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que el proceso de homologación puede ser realizado por cualquier persona natural o jurídica.

Sin embargo, se recomienda que sean los mismos fabricantes, comercializadores o distribuidores oficiales quienes realicen este trámite. De esa manera se evita rechazos por falta de documentación o información técnica.

Aun así el usuario también puede realizar la confirmación. Puede verificar su homologación en la plataforma digital del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Solo debes ingresar AQUÍ y comprobar la marca y el modelo del equipo.

En el caso de que tu dispositivo no está registrado, deberás solicitar un Certificado de Homologación siguiendo los pasos detallados en el siguiente ENLACE.

De esa manera podrás disfrutar de tu nuevo equipo con comodidad.