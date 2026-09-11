La familia de dispositivos de Apple recibe al iPhone Duo, su primer plegable. (Imagen: youtube.com)
La familia de dispositivos de Apple recibe al iPhone Duo, su primer plegable. (Imagen: youtube.com)
Por Redacción EC

Apple presentó hace unos días su nuevo teléfono iPhone 18 Pro y el primer plegable iPhone Duo, entre otras novedades tecnológicas que muchos ya están esperando tener en sus manos. Esa es la misma sensación de varios peruanos, que cuentan los días para renovar su equipo.

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