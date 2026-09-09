Cámara de apertura variable de iPhone. (Foto: captura)
Cámara de apertura variable de iPhone. (Foto: captura)
Por Redacción EC

Apple presentó este miércoles los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max, que incorporan por primera vez en un teléfono de la compañía una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable. Esta tecnología permite modificar físicamente la cantidad de luz que llega al sensor y controlar con mayor precisión la exposición y la profundidad de campo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.