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“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano", dijo Trump en su cuenta de Truth Social. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL)
“Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano", dijo Trump en su cuenta de Truth Social. (EFE/EPA/KENNY HOLSTON / POOL)
/ KENNY HOLSTON / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que “los líderes” de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE.UU.

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