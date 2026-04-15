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Fotografía publicada en la red social Instagram del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmando este miércoles el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, aprobada en octubre de 2025 en la Cámara de Senadores y que legaliza la eutanasia. Foto: EFE/ @Yamandú Orsi
Fotografía publicada en la red social Instagram del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmando este miércoles el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, aprobada en octubre de 2025 en la Cámara de Senadores y que legaliza la eutanasia. Foto: EFE/ @Yamandú Orsi
Por Agencia EFE

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó este miércoles el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, aprobada en octubre de 2025 en la Cámara de Senadores y que legaliza la eutanasia.

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