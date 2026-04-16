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Benjamín Netanyahu aseguró que no dejarán los 10 km. ocupados al sur de Líbano. (foto: AFP)
Benjamín Netanyahu aseguró que no dejarán los 10 km. ocupados al sur de Líbano. (foto: AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en un vídeomensaje tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano que el Ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua.

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