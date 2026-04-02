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Celebraciones por miércoles de Semana Santa congregaron a vecinos y turistas en Ayacucho. (Foto: Andina)
Celebraciones por miércoles de Semana Santa congregaron a vecinos y turistas en Ayacucho. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La ciudad de Ayacucho celebró este 1 de abril el tradicional “Miércoles de Encuentro”, uno de los eventos centrales de la Semana Santa, con miles de residentes y visitantes que se congregaron en la Plaza Mayor para presenciar el encuentro simbólico entre las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica.

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