La ciudad de Ayacucho celebró este 1 de abril el tradicional “Miércoles de Encuentro”, uno de los eventos centrales de la Semana Santa, con miles de residentes y visitantes que se congregaron en la Plaza Mayor para presenciar el encuentro simbólico entre las imágenes de Jesús Nazareno, la Virgen Dolorosa, San Juan y la Verónica.

Las imágenes partieron a las 20:00 horas desde el Templo del Convento de Santa Clara. Durante el trayecto, las calles del centro histórico lucieron alfombras florales y velas preparadas por la comunidad y diversas instituciones locales. La imagen de Jesús Nazareno recorrió los jirones Grau y Lima antes de su ingreso a la plaza principal.

En la Plaza Mayor, la imagen de la Verónica dio el encuentro al Nazareno para realizar la limpieza simbólica del rostro de la imagen con un lienzo. Posteriormente, la Verónica informó a San Juan sobre el encuentro y ambos se dirigieron hacia la Virgen Dolorosa para anunciar la proximidad de Jesús.

Celebraciones por miércoles de Semana Santa congregaron a vecinos y turistas en Ayacucho. (Foto: Andina)

Celebraciones por miércoles de Semana Santa congregaron a vecinos y turistas en Ayacucho. (Foto: Andina)

El encuentro entre la Virgen Dolorosa y su hijo se produjo en las inmediaciones de la Casona del Marqués de Mosobamba. En este punto, la imagen de la Madre realizó tres inclinaciones ante el Nazareno en una ceremonia que incluyó cánticos sacros e incienso. Tras el acto, las cuatro imágenes se unieron para iniciar el retorno al templo.

La Hermandad de Cargadores de los Caballeros de Jerusalén fue la encargada del traslado de las andas durante el recorrido. Las actividades religiosas continúan este Jueves Santo con la tradicional visita a las siete iglesias, una costumbre extendida en una ciudad que alberga 33 templos coloniales.

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