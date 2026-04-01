El médico e investigador Adrián Noriega de la Colina llegó a la final de un concurso internacional dotado con un millón de dólares para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) contra la enfermedad de Alzheimer. La competencia, organizada por Gates Ventures -el fondo de inversión de Bill Gates-, recibió propuestas de casi 200 equipos de todo el mundo. Solo cinco llegaron a la final. El equipo de Noriega fue uno de ellos.

Su propuesta, llamada FINGERPRINT, es un sistema de IA capaz de analizar simultáneamente distintos tipos de datos biológicos -desde el material genético de una persona hasta las proteínas en su sangre- para identificar con mayor precisión quiénes tienen riesgo de desarrollar Alzheimer y qué tratamientos podrían funcionar mejor para cada paciente.

Noriega, médico investigador peruano y MIT-Novo Nordisk AI Fellow, trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts junto al también peruano Giovanni Traverso, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de esa universidad y reconocido investigador en medicina de precisión.