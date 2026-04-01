El médico e investigador Adrián Noriega de la Colina llegó a la final de un concurso internacional dotado con un millón de dólares para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) contra la enfermedad de Alzheimer. La competencia, organizada por Gates Ventures -el fondo de inversión de Bill Gates-, recibió propuestas de casi 200 equipos de todo el mundo. Solo cinco llegaron a la final. El equipo de Noriega fue uno de ellos.
El médico e investigador Adrián Noriega de la Colina llegó a la final de un concurso internacional dotado con un millón de dólares para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) contra la enfermedad de Alzheimer. La competencia, organizada por Gates Ventures -el fondo de inversión de Bill Gates-, recibió propuestas de casi 200 equipos de todo el mundo. Solo cinco llegaron a la final. El equipo de Noriega fue uno de ellos.
Su propuesta, llamada FINGERPRINT, es un sistema de IA capaz de analizar simultáneamente distintos tipos de datos biológicos -desde el material genético de una persona hasta las proteínas en su sangre- para identificar con mayor precisión quiénes tienen riesgo de desarrollar Alzheimer y qué tratamientos podrían funcionar mejor para cada paciente.
Noriega, médico investigador peruano y MIT-Novo Nordisk AI Fellow, trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts junto al también peruano Giovanni Traverso, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de esa universidad y reconocido investigador en medicina de precisión.
El Comercio adquirió sin receta requerida por ley dos ampollas de 0,5 miligramos de fentanilo en farmacias de la capital. Entidades especializadas advierten que dos miligramos pueden ser suficientes para matar a una persona. Este potente opioide sintético, comercializado con fines farmacéuticos, también es elaborado en laboratorios clandestinos, donde lo suelen mezclar con otras drogas.