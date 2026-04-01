Resumen

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Adrián Noriega es un médico investigador peruano y MIT-Novo Nordisk AI Fellow, trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. (X)
Adrián Noriega es un médico investigador peruano y MIT-Novo Nordisk AI Fellow, trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. (X)
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El médico e investigador Adrián Noriega de la Colina llegó a la final de un concurso internacional dotado con un millón de dólares para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) contra la enfermedad de Alzheimer. La competencia, organizada por Gates Ventures -el fondo de inversión de Bill Gates-, recibió propuestas de casi 200 equipos de todo el mundo. Solo cinco llegaron a la final. El equipo de Noriega fue uno de ellos.

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