La región de Piura sintió en el transcurso de la madrugada y , en menos de una hora, un fuerte sismo de magnitud 4.9 y dos réplicas que ocurrieron en pocos minutos, todos cercanos y con epicentro al oeste de Sechura, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer evento sísmico en el norte del país se registró a las 03:00 a.m. con una magnitud de 4.9. De acuerdo con el reporte del Centro Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 64 kilómetros al suroeste de Sechura, en la provincia del mismo nombre, alcanzando una profundidad de 24 kilómetros y una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0545

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:00:28

Magnitud: 4.9

Profundidad: 24 km

Latitud: -5.90

Longitud: -81.29

Intensidad: III Sechura

Referencia: 64 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/g0ZaLp1O2I — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

LEE: Sismo en Junín: ¿Está listo el Perú para un terremoto? Mira aquí cuáles fueron los movimientos telúricos más fuertes en el país, dónde ocurrieron y los daños que causaron

Tan solo dos minutos después del primer temblor, a las 03:02 horas, se produjo la primera réplica de magnitud 4.0. Este movimiento telúrico tuvo su epicentro a 61 kilómetros al suroeste de Sechura, con una profundidad de 34 kilómetros, lo que mantuvo en alerta a los ciudadanos que percibieron el evento previo de mayor intensidad.

Finalmente, a las 03:45 horas, un tercer sismo de magnitud 4.1 volvió a sacudir la provincia de Sechura. En esta ocasión, el epicentro se localizó a 67 kilómetros al suroeste de la localidad, con una profundidad de 23 kilómetros e intensidades que variaron entre los grados II y III, cerrando un ciclo de tres eventos en un lapso de 45 minutos.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportaron daños ni perjuicios producto de esta ola de sismos que azotaron la región norteña de Piura en solo 45 minutos. La Dirección de Hidrografía Nacional también descartó que el temblor de magnitud 4.9 haya generado una alerta de tsunami, a pesar que su epicentro se ubicó bajo la superficie del mar.

#ÚltimoSismoCercano

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

11-08-26 03:00:28

Magnitud: 4.9 Mw

Referencia: 64 km al SO de Sechura, Sechura - Piura

Profundidad: 24.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/5OhYhPgYjP — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 11, 2026

Sismo registrado en Moquegua

Previamente a los eventos ocurridos en el norte, la región de Moquegua también registró un movimiento telúrico el día 10 de agosto a la 01:19 horas. El reporte oficial detalló que este evento tuvo una magnitud de 3.4 y se localizó específicamente en la provincia de General Sánchez Cerro.

Piura registró tres sismos de una magnitud de 4.9 y réplicas en cuestión de minutos. (IGP)

El epicentro del sismo en el sur se situó a 7 kilómetros al suroeste del distrito de La Capilla, alcanzando una profundidad de 13 kilómetros. Según la información técnica proporcionada por el organismo oficial, la intensidad máxima percibida en la superficie fue de grado II en la localidad de La Capilla.

Las autoridades recordaron que ante este tipo de eventos se debe mantener la calma y estar atentos a las fuentes oficiales, ya que los sismos no se pueden predecir.

VIDEO RECOMENDADO:



















