En la noche también ocurrió otro sismos de magnitud 3.4 en Moquegua, al sur el país. (IGP)
En la noche también ocurrió otro sismos de magnitud 3.4 en Moquegua, al sur el país. (IGP)
Por Redacción EC

La región de Piura sintió en el transcurso de la madrugada y , en menos de una hora, un fuerte sismo de magnitud 4.9 y dos réplicas que ocurrieron en pocos minutos, todos cercanos y con epicentro al oeste de Sechura, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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