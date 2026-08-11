Las autoridades reportaron fuertes vientos en las regiones Piura, La Libertad y Tacna en los últimos días, causando daños en centros educativos y cortes imprevistos y momentáneos del servicio eléctrico.

Según informó Andina, los fuertes vientos que se vienen registrando desde el lunes 10 en diferentes sectores del Alto Piura han ocasionado cortes de luz en localidades como Huancabamba, Huarmaca y Frías.

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También se reportó la caída de árboles y el desprendimiento de techos que, al entrar en contacto con las líneas, pueden provocar cortocircuitos y suspensiones temporales del suministro.

Una de las incidencias registradas se produjo en el sector Tunal, donde la caída de árboles sobre las líneas eléctricas generó una interrupción del servicio.

Asimismo, se reportaron otras interrupciones que afectaron sectores como Nueva Jimaca, Tierra Amarilla, Chotopampa Alto, Carmen de la Frontera, Pingula, Señor de los Milagros, Rosario Alto y Bajo, Peña Rica, Hormigueros, Carmen de El Alto, Bellavista, Tres Acequias, Sapún Alto y Bajo, Quispe Alto y Bajo y Las Pampas.

Más daños

En La Libertad la Gerencia Regional de Educación confirmó que cuatro instituciones educativas públicas fueron seriamente afectadas por los fuertes vientos del lunes 10 de agosto en las provincias de Trujillo, Otuzco y Santiago de Chuco.

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En la provincia de Santiago de Chuco, la institución educativa N° 80435 “Mártires de los Andes” registró daños en 8 ambientes de primaria y secundaria. Asimismo, en el colegio N ° 81665 se reportó afectación en 15 ambientes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Aunque no forma parte del reporte oficial de la Gerencia de Educación, las ráfagas de viento también afectaron la institución educativa N° 81007 “Christiaan Neethling Barnard” del caserío de Mungurral, en Santiago de Chuco.

En la provincia de Otuzco, la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, ubicada en el distrito de Salpo, presentó daños en el techo de los baños antiguos, afectando el acceso hacia los lavatorios de manos.

Mientras tanto, en la provincia de Trujillo, la institución educativa N ° 1663, ubicada en el distrito de Víctor Larco, reportó la afectación de un aula.

También en Tacna

Finalmente, la población de Tacna soportó este martes fuertes vientos de hasta 30 kilómetros por hora que generaron levantamiento de polvo y arena, reportó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Según informó RPP Noticias, las fuertes ráfagas de viento también causaron que techos de calamina o esteras casi se desprendieran de las viviendas.

Por su parte, la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Tacna recomendó a la población utilizar mascarillas si están en las calles o protegerse en sus viviendas, ya que la arena y el polvo pueden generar males respiratorios.

De acuerdo al COER Tacna, los fuertes vientos se registrarán hasta el día miércoles 13 de agosto, por lo que se pidieron tomar las medidas preventivas.