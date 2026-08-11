Vientos intensos se reportaron en Piura y Tacna con levantamiento de polvo y baja visibilidad. (Foto: Andina)
Vientos intensos se reportaron en Piura y Tacna con levantamiento de polvo y baja visibilidad. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las autoridades reportaron fuertes vientos en las regiones Piura, La Libertad y Tacna en los últimos días, causando daños en centros educativos y cortes imprevistos y momentáneos del servicio eléctrico.

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