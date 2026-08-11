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Machu Picchu: Descubren más de 2.5 kilómetros de caminos prehispánicos en Mandor
Machu Picchu: Descubren más de 2.5 kilómetros de caminos prehispánicos en Mandor
Por Juan Sequeiros

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que más de 2,5 kilómetros de caminos prehispánicos, además de posibles plataformas y terrazas, fueron identificados mediante tecnología Lidar en el entorno de la muralla de Mandor, en las inmediaciones de la llaqta de Machu Picchu, durante trabajos preliminares de reconocimiento arqueológico realizados en julio de 2026.

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