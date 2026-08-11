Senamhi registra descenso sostenido de los niveles de los principales ríos amazónicos. (Foto: Andina)
Senamhi registra descenso sostenido de los niveles de los principales ríos amazónicos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) intensificó el monitoreo de los principales ríos de Loreto ante el descenso sostenido de sus niveles y los escenarios que plantean la posibilidad de un déficit hídrico en la Amazonía peruana durante el período de estiaje de 2026.

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