El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) intensificó el monitoreo de los principales ríos de Loreto ante el descenso sostenido de sus niveles y los escenarios que plantean la posibilidad de un déficit hídrico en la Amazonía peruana durante el período de estiaje de 2026.

A través de la Dirección Zonal 8-Loreto, la entidad realiza el seguimiento de la dinámica de los sistemas fluviales mediante el uso integrado de imágenes aéreas obtenidas con drones, tecnología satelital, información de estaciones hidrológicas y observaciones de campo.

Nivel de los principales ríos de Loreto desciende hasta 10 centímetros diarios, informa Senamhi. (Foto: Andina)

Los registros hidrológicos muestran una tendencia sostenida al descenso de los niveles de los principales ríos de la región. En determinados sectores, las disminuciones alcanzan entre 8 y 10 centímetros diarios.

Estas variaciones son evaluadas junto con las condiciones meteorológicas y las proyecciones hidrológicas, además de los escenarios asociados al fenómeno El Niño. Según las evaluaciones preliminares, el estiaje de 2026 podría presentar una intensidad moderada.

Las herramientas utilizadas por el Senamhi permiten evaluar la evolución de los cauces, las condiciones de las zonas ribereñas y el comportamiento de los niveles de los ríos en Iquitos y sectores periurbanos.

La información obtenida mediante drones y tecnología satelital complementa los registros de las estaciones hidrológicas y permite realizar un seguimiento de las condiciones actuales de los principales sistemas fluviales de Loreto.

El Senamhi continuará con el monitoreo permanente de los niveles y la dinámica de los ríos de la región, incorporando información de estaciones hidrológicas, imágenes satelitales y nuevos levantamientos con drones.

El seguimiento tendrá especial atención en sectores considerados estratégicos para la seguridad hídrica y la conectividad fluvial de Iquitos.

Uno de ellos es la zona de captación de agua para el abastecimiento de la ciudad, ubicada en el río Nanay. También se monitoreará la confluencia de los ríos Nanay, Itaya y Amazonas, una zona utilizada para el tránsito de embarcaciones de carga y pasajeros que ingresan y salen de Iquitos.

El monitoreo busca generar información sobre las condiciones de los ríos y contribuir a la evaluación de posibles escenarios de déficit hídrico durante el período de estiaje de 2026.