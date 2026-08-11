Los becarios realizarán sus estudios en áreas estratégicas del desarrollo como nanotecnología, economía circular y política ambiental, cambio climático, entre otras. Foto: Erasmus Mundus
Los becarios realizarán sus estudios en áreas estratégicas del desarrollo como nanotecnología, economía circular y política ambiental, cambio climático, entre otras. Foto: Erasmus Mundus
Por Redacción EC

Un grupo de 22 jóvenes profesionales peruanos partirá rumbo a Europa tras haber sido seleccionados este año con las prestigiosas becas de maestría Erasmus Mundus, financiadas íntegramente por la Unión Europea (UE).

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