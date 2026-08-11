Un grupo de 22 jóvenes profesionales peruanos partirá rumbo a Europa tras haber sido seleccionados este año con las prestigiosas becas de maestría Erasmus Mundus, financiadas íntegramente por la Unión Europea (UE).

Con este nuevo grupo, el Perú supera el hito de los 220 becarios beneficiados desde el inicio de esta modalidad en el programa Erasmus Mundus en 2014, consolidándose como uno de los países con mayor participación en América Latina.

En la ceremonia de despedida a los becarios, Jérôme Poussielgue, jefe de cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Perú, resaltó que la promoción 2026 destaca por una marcada equidad e inclusión: 16 mujeres y 6 hombres ganaron la beca Erasmus que financia el 100% de los costos de estudio, seguro médico, pasajes y una manutención mensual, permitiendo una dedicación exclusiva a la investigación.

Los becarios realizarán sus estudios en áreas estratégicas del desarrollo como nanotecnología, economía circular y política ambiental, cambio climático, sistemas sostenibles, políticas públicas, arquitectura, educación, periodismo, entre otros.

Descentralización, liderazgo femenino e inclusión

El talento peruano proviene de 9 universidades tanto de Lima como de regiones: Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), y Universidad Nacional Agraria; así como la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). A nivel privado, los becarios representan a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Católica de Santa María, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

La principal característica de estas maestrías conjuntas es su carácter internacional: los becarios estudiarán en universidades de al menos dos países europeos, con una oferta de destinos que este año incluye a 15 naciones del viejo continente: Alemania, Francia, España, Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal, Hungría, Finlandia, Grecia, Rumanía, Dinamarca, Austria, República Checa y Suecia.

Erasmus constituye un programa de movilidad estudiantil que permite conectar a universidades peruanas con redes de excelencia europeas para modernizar la enseñanza en temas de vanguardia como ciberseguridad, inteligencia artificial y economía circular.

De esta forma, la Unión Europea reafirma su compromiso de impulsar la internacionalización de la educación superior peruana, fortaleciendo la investigación científica y formando profesionales capaces de responder a los retos del desarrollo sostenible y la transformación digital.