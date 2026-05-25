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N7W advierte que Machu Picchu podría perder la denominación de Maravilla del Mundo. (Foto: Andina)
N7W advierte que Machu Picchu podría perder la denominación de Maravilla del Mundo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

New7Wonders (N7W), autoridad mundial de las 7 maravillas del mundo con sede en Zúrich, Suiza, emitió un comunicado dirigido al pueblo peruano y a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En el documento, advirtió que Machu Picchu podría perder su denominación de ‘maravilla oficial’ porque “no se ha producido ningún progreso ni cambio en los problemas que están socavando la credibilidad” de la ciudadela inca.

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