New7Wonders (N7W), autoridad mundial de las 7 maravillas del mundo con sede en Zúrich, Suiza, emitió un comunicado dirigido al pueblo peruano y a los candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. En el documento, advirtió que Machu Picchu podría perder su denominación de ‘maravilla oficial’ porque “no se ha producido ningún progreso ni cambio en los problemas que están socavando la credibilidad” de la ciudadela inca.

La entidad internacional recordó que, el pasado 13 de septiembre de 2025, ya había alertado sobre una posible pérdida de este título.

“Observamos que, desde nuestro importante comunicado de septiembre del año pasado, no se ha producido ningún progreso ni cambio en todos los desafíos que están socavando específicamente la credibilidad de Machu Picchu como maravilla oficial. Todos los riesgos permanecen”, se lee en el pronunciamiento de New7Wonders.

N7W advierte que Machu Picchu podría perder la denominación de Maravilla del Mundo. (Foto: Andina)

N7W y el llamado a los candidatos presidenciales

En otros puntos del documento, New7Wonders apuntó a la situación política que enfrenta el país. En ese sentido, señala que, a pesar de los esfuerzos de personas bien intencionadas, la falta de avances se debe principalmente a la “cuasi parálisis político-administrativa” que atraviesa el Perú.

“Esperamos que el Perú complete su proceso democrático para elegir a su nuevo liderazgo político. Queremos asegurar que los desafíos fundamentales para Machu Picchu ocupen un lugar prioritario en la agenda, garantizando que se emprenda el camino de una nueva estrategia inteligente para el futuro”, agrega el comunicado.

Ante este contexto, la organización informó que se ha puesto en contacto con los candidatos de la segunda vuelta y manifestó estar “dispuesta a dialogar sobre los detalles de los desafíos y, sobre todo, los planes para solucionarlos”.

“Todos deben comprender que el status quo y la inacción no serán aceptables para nosotros, ni tampoco para ningún peruano orgulloso. El mundo nos exige a todos un cambio positivo”, enfatiza la entidad.

Finalmente, New7Wonders señala que mantienen un objetivo mayor: “Un sueño que puede convertirse en realidad… Hacer de Machu Picchu un abanderado, un ejemplo a seguir para todas las maravillas de New7Wonders en todo el mundo”.