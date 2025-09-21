Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Director de New7Wonders: “Que Machu Picchu siga siendo maravilla o no dejará de ser importante si el mundo decide no ir más”
Resumen de la noticia por IA
Director de New7Wonders: “Que Machu Picchu siga siendo maravilla o no dejará de ser importante si el mundo decide no ir más”

Director de New7Wonders: “Que Machu Picchu siga siendo maravilla o no dejará de ser importante si el mundo decide no ir más”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Machu Picchu podría dejar de ser considerada una maravilla del mundo moderno debido a la enorme lista de problemas que acumula durante los últimos años. Los peruanos no dejamos de repetir esta noticia durante la última semana, desde las calles hasta los medios de comunicación, luego de que la fundación suiza New 7 Wonders emitiera un comunicado advirtiendo, por primera vez desde la elección de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo Moderno, que el título de la ciudadela inca corría peligro.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC