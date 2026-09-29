Atropello frente a dos colegios deja una persona fallecida y ocho menores heridos en Cusco. (Foto: Captura / América Noticias)
Atropello frente a dos colegios deja una persona fallecida y ocho menores heridos en Cusco. (Foto: Captura / América Noticias)
Por Redacción EC

Un atropello múltiple ocurrido en la avenida Cusco, en el distrito de San Sebastián, dejó una mujer de 73 años fallecida y ocho escolares heridos. El accidente se produjo en el carril de subida, a la salida de los colegios Diego Quispe Tito y Virgen de Fátima, cuando alumnos y padres de familia permanecían en la acera.

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