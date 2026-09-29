Un atropello múltiple ocurrido en la avenida Cusco, en el distrito de San Sebastián, dejó una mujer de 73 años fallecida y ocho escolares heridos. El accidente se produjo en el carril de subida, a la salida de los colegios Diego Quispe Tito y Virgen de Fátima, cuando alumnos y padres de familia permanecían en la acera.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Cusco y a una clínica cercana para recibir atención médica. Entre los menores afectados se encuentra una niña de 10 años, estudiante de quinto grado de primaria del colegio Virgen de Fátima.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez, informó que la menor sufrió la amputación de un dedo de la mano, además de una fractura de fémur, politraumatismo, trauma torácico y traumatismo encefalocraneano (TEC).

La víctima mortal fue identificada como Victoria Lutgarda Navarro de Escobedo, de 73 años. Según la información preliminar, la mujer había acudido a recoger a un menor y cruzaba la vía junto con su esposo cuando ocurrió el accidente.

Conductora habría intentado pasar luz roja y atropelló a escolares y padres de familia. (Foto: Captura / América Noticias)

Navarro de Escobedo fue trasladada al Hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud e ingresada al área de Trauma Shock. Los médicos constataron que ya no presentaba signos vitales.

Su esposo, Néstor Escobedo Olivera, de 83 años, resultó con heridas leves y recibió atención médica.

Conductora permanece detenida

El vehículo involucrado era conducido por Martha Herlinda Morales Alarcón, de 54 años. Según las investigaciones preliminares, la mujer habría intentado ganar la luz roja e impactó al grupo de personas que se encontraba en el crucero peatonal.

La conductora llevaba a su hija a bordo del vehículo luego de haberla recogido del colegio Isaac Newton.

Morales Alarcón dio negativo a la prueba de dosaje etílico, aunque todavía se esperan los resultados del examen cuantitativo. La conductora permanece detenida mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con la información policial, se prevé que sea denunciada por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.