Un comisario de la Policía Nacional del Perú fue detenido este martes en la ciudad de Jaén luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía una camioneta. El dosaje etílico practicado tras el choque confirmó la presencia de alcohol en su organismo, por lo que fue intervenido en flagrancia.

El accidente ocurrió en la calle Mariscal Castilla, donde el vehículo impactó contra un panel publicitario tras salirse de su carril. Producto del choque, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica. Su estado es reservado.

Registros de videovigilancia de la zona permitieron reconstruir lo sucedido. En las imágenes se observa cómo la camioneta pierde estabilidad y termina colisionando, ocasionando daños materiales y alarma entre transeúntes y vecinos del sector.

Luego del hecho, agentes policiales acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes. El conductor fue sometido a un examen de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. Por esta razón, el comisario Marcos Paul Pérez Odar quedó detenido y es investigado por los presuntos delitos de conducción en estado de ebriedad y lesiones culposas.

El Ministerio Público asumió la investigación y deberá definir en las próximas horas las acciones penales y administrativas que correspondan. Desde la Policía se informó que el caso seguirá su curso conforme a ley.

El hecho ha generado rechazo entre vecinos de Jaén, quienes cuestionaron que un alto mando policial se vea involucrado en un accidente bajo estas circunstancias y pidieron que se apliquen sanciones ejemplares.