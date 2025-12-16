De cara a las Elecciones 2026, muchos ciudadanos se preguntan si aún es posible cambiar la dirección del domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) para votar. Esta situación afecta principalmente a quienes cambiaron de distrito o provincia y no actualizaron su información a tiempo ante Reniec. Aunque el cambio de domicilio sigue habilitado, ya no tiene efecto en el lugar de votación para este proceso electoral.

En ese contexto, los electores con DNI desactualizado deberán votar en el local asignado según la dirección registrada en su documento, de acuerdo con el padrón electoral vigente. A continuación, se detalla cómo actualizar la dirección del DNI para evitar inconvenientes en futuros procesos electorales posteriores a 2026.

¿Aún se puede cambiar la dirección del DNI para votar en las Elecciones 2026?

Sí es posible cambiar la dirección del domicilio en el DNI, pero esta modificación ya no aplica para las Elecciones Generales 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que el padrón electoral se cerró, por lo que los ciudadanos deberán votar en el local de votación asignado según la dirección registrada en su DNI.

Esto quiere decir que, aunque una persona actualice hoy su domicilio ante Reniec, el centro de votación no se modificará para este proceso electoral.

Sin embargo, el trámite sí tendrá validez para futuros comicios, como las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en los cuales el elector podrá votar en un local cercano a su vivienda real.

¿Cómo actualizar la dirección del DNI ante Reniec?

Si ya no vives en la dirección que figura en tu DNI, debes solicitar la rectificación de domicilio ante Reniec. El trámite se puede realizar de manera presencial o en línea, siempre que cuentes con DNI electrónico. Al finalizar el procedimiento, Reniec emite un nuevo DNI electrónico con la información actualizada.

Para ello, debes presentar un recibo de servicios públicos (agua, luz, internet u otros) o un comprobante original del pago de un tributo municipal, con una antigüedad no mayor a seis meses y donde figure la dirección que deseas registrar. Si resides en un centro poblado sin servicios públicos, puedes presentar una declaración jurada de domicilio. En el caso de personas con discapacidad permanente, el trámite es gratuito y presencial.

El costo por la actualización de domicilio del DNI varía según el tipo de documento: S/ 30 para DNI azul (código 02121), S/ 34 para DNI electrónico (código 00730) y S/ 16 para DNI de menor (código 00647).

El pago se puede realizar por Yape, en el Banco de la Nación o mediante Pagalo.pe. Luego del pago, debes acudir a un Centro de Atención de Reniec o a un Centro MAC con los documentos y el comprobante correspondiente.

Si optas por la modalidad virtual, debes descargar el App DNI Bio Facial, validar tu identidad y completar la declaración jurada con el nuevo domicilio. La entrega del DNI electrónico es personal y se realiza, en promedio, entre 10 y 15 días hábiles.

