Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los modelos definitivos y las especificaciones técnicas de las seis cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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