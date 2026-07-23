La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los modelos definitivos y las especificaciones técnicas de las seis cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida fue oficializada este jueves mediante la publicación de la Resolución Jefatural N° 000117-2026-JN/ONPE en el diario oficial El Peruano. Este proceso se realiza en el marco de la organización de los comicios programados para el 4 de octubre.

La disposición, firmada por el jefe interino de la ONPE Bernardo Pachas, establece los formatos de anverso y reverso para cada tipo de documento electoral que será utilizado por la ciudadanía. Inicialmente se habían contemplado cinco diseños en el mes de junio, pero se incorporó un sexto modelo tras una observación técnica recibida. Esta actualización busca asegurar la transparencia y el orden durante la jornada de votación en todo el territorio nacional.

Una de las seis cédulas que usará las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (ONPE)

El contexto de esta aprobación surge tras la convocatoria realizada mediante Decreto Supremo en enero para elegir nuevas autoridades subnacionales. La ONPE tiene la función constitucional de diseñar el material electoral que asegure el respeto estricto a la voluntad ciudadana. Además, el organismo verificó que no se presentaron impugnaciones contra los diseños preliminares mostrados con anterioridad ante los personeros.

Diseños aprobados por la ONPE

La incorporación de la sexta cédula responde a la necesidad de facilitar el sufragio de los ciudadanos extranjeros residentes en el país. Según la normativa, estos electores solo están facultados para votar en procesos municipales y no en los regionales. El uso de documentos diferenciados evita que su participación altere el conteo de votos para las fórmulas de gobernadores y vicegobernadores.

Una de las seis cédulas que usará las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (ONPE)

Una de las seis cédulas que usará las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (ONPE)

Los diseños definitivos incluyen cédulas combinadas para autoridades regionales y municipales, así como formatos exclusivos para provincias o distritos. También se ha aprobado el modelo para una eventual segunda elección de gobernador y vicegobernador regional. En este último caso, el documento solo mostrará los datos de las dos organizaciones que obtengan la mayor votación.

Las especificaciones técnicas detallan que las cédulas mostrarán nombres y símbolos de las agrupaciones políticas, pero no fotografías de los candidatos. Los diferentes ámbitos de elección se distinguirán mediante colores de fondo: amarillo para gobernación y verde claro para consejeros. Por su parte, el color rosado identificará las listas provinciales y el celeste las candidaturas distritales.

Finalmente, la resolución dispone que el contenido sea comunicado al Jurado Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La impresión y distribución del material electoral quedará a cargo del organismo liderado por Pachas Serrano para asegurar su llegada a los locales de sufragio. De esta forma, el proceso electoral continúa según el cronograma legal establecido.