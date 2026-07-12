La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el próximo viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la entidad indicó que en todo el país se designarán más de 817 mil miembros de mesa para los comicios del 4 de octubre.
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“El viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026”, señaló en la red social.
“A nivel nacional, se designarán a más de 817 mil ciudadanos que ejercerán este rol durante la jornada electoral”, agregó.
Cabe indicar que según el cronograma electoral de estos comicios, el 5 de agosto se llevará a cabo la publicación oficial de las fórmulas y listas de candidatos admitidos.
Luego, el 20 de agosto es el plazo límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones, así como fecha máxima para renuncias de candidatos o retiro de listas.
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Posteriormente, el 4 de septiembre es la fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones en última instancia. Al día siguiente, 5 de septiembre, es el cierre definitivo e inscripción oficial de candidaturas consolidadas.
Además, el 3 de octubre vence el plazo excepcional para la exclusión de candidatos por su situación jurídica (condenas penales).
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El domingo 4 de octubre se acudirá a las urnas. Luego, las nuevas autoridades municipales y regionales asumirán funciones a partir del 1 de enero de 2027.