El 24 de julio se elegirán a los miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
El 24 de julio se elegirán a los miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el próximo viernes 24 de julio se realizará el sorteo público de miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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