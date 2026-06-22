Tras darse la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que tiene a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), delante de su rival Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), en paralelo, ha venido avanzando el calendario de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Al respecto, la especialista en gestión pública y experta en temas municipales Gina Casanova Mera explicó que la democracia es un sistema estructurado con tiempos exactos y detalló la hoja de ruta marcada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Refirió, por ejemplo, que el último viernes 19 de junio venció el plazo límite para las solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Y recordó que, tras la remisión y cierre oficial del padrón por parte del Reniec, entre marzo y abril, el proceso superó su primer gran filtro con las elecciones primarias de mayo.

“Dicha etapa culminó formalmente con la proclamación de resultados el pasado 3 de junio. Con el cierre de listas completadas, las autoridades electorales iniciaron la revisión exhaustiva de los perfiles”, resaltó Casanova.

El calendario pendiente

La experta en temas municipales enfatizó que, desde este momento, se inicia un periodo estricto de depuración institucional y ciudadana en los partidos políticos, a fin de garantizar que quienes sigan en carrera cumplan con los requisitos de ley.

Las siguientes fechas clave fijadas por los organismos electorales son:

26 de julio: La ONPE realizará el sorteo de Miembros de Mesa.

5 de agosto: Publicación oficial de las fórmulas y listas de candidatos admitidos.

20 de agosto: Plazo límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones, así como fecha máxima para renuncias de candidatos o retiro de listas.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones en última instancia.

5 de septiembre: Cierre definitivo e inscripción oficial de candidaturas consolidadas.

3 de octubre: Vencimiento del plazo excepcional para exclusión de candidatos por su situación jurídica (condenas penales).

“Este trayecto del cronograma electoral se materializará el domingo 4 de octubre de 2026, día en que se acudirá a las urnas. Luego, las nuevas autoridades municipales y regionales asumirán funciones a partir del 1 de enero de 2027. La ciudadanía debe conocer este cronograma”, concluyó Gina Casanova.