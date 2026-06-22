La ONPE ya presentó el modelo de cédula para las elecciones regionales y municipales de 2026. (Foto: ONPE)
La ONPE ya presentó el modelo de cédula para las elecciones regionales y municipales de 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

Tras darse la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que tiene a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), delante de su rival Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP), en paralelo, ha venido avanzando el calendario de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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