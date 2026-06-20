Resumen

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ONPE sigue adelante con el trámite de las etapas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
ONPE sigue adelante con el trámite de las etapas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó hoy, sábado 20 de junio, tres resoluciones fundamentales que oficializan el diseño de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026). Estas normas legales establecen las características técnicas del material electoral y la logística operativa para los comicios del próximo 4 de octubre.

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