La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó hoy, sábado 20 de junio, tres resoluciones fundamentales que oficializan el diseño de las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026). Estas normas legales establecen las características técnicas del material electoral y la logística operativa para los comicios del próximo 4 de octubre.

La Resolución Jefatural N° 96-2026-JN/ONPE ratifica los modelos de cédula para los cargos de gobernador, vicegobernador, consejeros y alcaldes. El diseño aprobado incluye un código de barras para garantizar la seguridad del proceso y el derecho al voto secreto de los ciudadanos.

Las cédulas, según informó la ONPE, contarán con tramas de colores diferenciados según el cuerpo de elección, como el amarillo para gobernadores y el celeste para distritales. Las dimensiones estandarizadas iniciales son de 38.00 cm de ancho por 21.00 cm de largo, ajustándose según el número de candidatos.

ONPE publicó los diseños de las cédulas de votación, cuyo tamaño podrá cambiar según el número de candidatos.

ONPE publicó los diseños de las cédulas de votación, cuyo tamaño podrá cambiar según el número de candidatos.

ONPE publicó los diseños de las cédulas de votación, cuyo tamaño podrá cambiar según el número de candidatos.

Gestión de la ONPE y logística para las ERM 2026

Mediante la Resolución Jefatural Nº 97-2026-JN/ONPE, se aprobó la conformación de 125 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional. Estas unidades temporales dirigirán y supervisarán las actividades de gestión electoral en sus respectivas jurisdicciones para asegurar el sufragio.

La creación de estas sedes descentralizadas se sustenta en criterios técnicos de continuidad espacial, contigüidad y accesibilidad geográfica. La estructura operativa busca garantizar una cobertura eficiente en todos los departamentos y provincias de la República.

La tercera norma publicada, Resolución Jefatural Nº 98-2026-JN/ONPE, establece las instrucciones para el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula. Este procedimiento define el lugar que ocuparán los partidos y movimientos regionales dentro de los bloques correspondientes.

El sorteo se realizará de forma pública utilizando bolillos numerados correlativamente según el orden alfabético de las agrupaciones inscritas. Un notario público deberá dar conformidad a los resultados obtenidos durante el acto oficial en la sede central de la institución.

Con la formalización de estas directivas, el organismo electoral avanza en el cronograma establecido para la realización de los comicios subnacionales.