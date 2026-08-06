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Resumen

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Por Perú Check

En una reciente entrevista para RPP, Daniel Urresti, candidato de Podemos Perú a la Alcaldía de Lima, prometió cerrar durante su primer año de gestión los establecimientos donde se comercializan artículos robados y afirmó que, si no lo consigue, renunciará al cargo.

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