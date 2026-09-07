El Gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado al Congreso la delegación de facultades legislativas por 120 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y modernización del Estado. PerúCheck ha revisado la exposición de motivos de la ley y elegido 12 diagnósticos por su relevancia en el país.

Entre los temas a verificar destacan el volumen de la población extranjera, su incidencia en el sistema penitenciario, la situación de la micro y pequeña empresa (MYPEs) y el incremento de las extorsiones a nivel nacional. Toda verificación está basada en registros oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio del Trabajo, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Resalta la veracidad de las afirmaciones seleccionadas del pedido de facultades legislativas, todas ellas basadas en información oficial. La certeza en los diagnósticos de las cabezas del nuevo gobierno se viene convirtiendo en tendencia. En el primer mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori, el 82% de afirmaciones recogidas por PerúCheck fue acertado. A pesar de que las siguientes 12 verificaciones no componen la totalidad de los diagnósticos del documento de solicitud de facultades legislativas, puede colegirse –si se añaden al análisis los discursos de Fujimori y Galarreta– que de momento las dos cabezas del Poder Ejecutivo tienden a la veracidad cuando se dirigen al Congreso. Del total de afirmaciones verificadas en el pedido de confianza del premier Luis Galarreta al Congreso, la tasa de veracidad fue de 64%.

Migración y población extranjera

“En 2025, el número de personas extranjeras que estarían residiendo en el Perú ascendía a 1.500.089”

CIERTO. El número de personas extranjeras que estarían residiendo en el país, al cierre del 2025, es efectivamente 1.500.089, de acuerdo al informe Perú: Estadísticas de la Migración Internacional, al 2025 (Una visión desde los Registros Administrativos) , publicado el 27 de enero de 2026 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que toma datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Migraciones . La mayor cantidad de dichos residentes proviene de Venezuela (1.226.525), Colombia (87.580), Ecuador (23.508), Argentina (17.439) y España (16.662). De ese total, el 53,6% es hombre; el resto, mujer. Asimismo, el 73,8% de esa población total está en el rango de edad de 15 a 49 años.

El 73,8% de los extranjeros en Perú, al cierre de 2025, tienen entre 15 y 48 años. Imagen: INEI.

“El número de ciudadanos extranjeros internados en establecimientos penitenciarios pasó de 1.633 en mayo de 2018 a 6.267 en mayo de 2026”

CIERTO. Son 1,633 extranjeros los internados en los establecimientos penitenciarios del Perú, según datos publicados en los informes mensuales del Sistema de Información Estadística Penitenciaria (SIEP), del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En mayo de 2018 la mayoría de esta población procedía de Colombia (521) y México (234). En el caso de Venezuela (64), el número era menor. Tras 8 años, al cierre de mayo de 2026 , la cantidad total de presos extranjeros se cuadruplicó, y alcanzó la cifra de 6.267. Para esa fecha, Venezuela (4.748) registró el mayor número de presos extranjeros, seguido por Colombia (854).

2018. Al cierre de mayo de 2018, la mayor cantidad de presos extranjeros era de origen colombiano. IMAGEN: INPE.

2018. Al cierre de mayo de 2018, la mayor cantidad de presos extranjeros era de origen colombiano. IMAGEN: INPE.

2026. Al cierre de mayo de 2026, la mayor cantidad de presos extranjeros era de origen venezolano. IMAGEN: INPE.

2026. Al cierre de mayo de 2026, la mayor cantidad de presos extranjeros era de origen venezolano. IMAGEN: INPE.

“Los ciudadanos extranjeros representaban el 2% de la población penitenciaria en mayo de 2018 y el 6% en mayo de 2026”

CIERTO. Con base en informes estadísticos del INPE, al cierre de mayo del 2018 , la población penitenciaria intramuros en el Perú estaba conformada por 86.091 presos. De ese total, el 2% —es decir, 1.633 internos— era de origen extranjero. “La mayoría de estos internos (85% aproximadamente) están detenidos por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas”, sostiene el informe estadístico del INPE de mayo de 2018 .

Al cierre de mayo de 2026 , el número de la población penitenciaria intramuros ascendió a 105.939. De este total, el 94% —es decir, 99.672 presos— era de origen peruano; mientras que el 6% —es decir, 6,267 internos— era de origen extranjero.

Micro y pequeñas empresas

“Las micro y pequeñas empresas representan el 99,1% del total de empresas del país”

CIERTO. El Ministerio de la Producción informó que, al cierre de 2024 , existían 2.34 millones de empresas formales y que, de ellas, 2.32 millones, equivalentes al 99,1%, eran micro y pequeñas empresas.

“Las micro y pequeñas empresas generan cerca del 90% del empleo del sector privado”

CIERTO. Según Produce , durante 2024 las MYPE concentraron aproximadamente 10,2 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 86,5% del empleo generado por el sector privado. Aunque el porcentaje oficial es 86,5%, este se encuentra cercano al 90%, por lo que la expresión utilizada en la afirmación constituye una aproximación válida.

“La tasa de informalidad empresarial de las MYPE se mantuvo por encima del 50% durante el periodo 2021-2024”

CIERTO. Los datos del Informe Anual MYPE 2024 muestran que la informalidad empresarial continuó representando una proporción mayoritaria de las MYPE durante el periodo analizado. En consecuencia, la tasa permaneció por encima del 50% durante los años comprendidos entre 2021 y 2024. Por tanto, la afirmación es verdadera de acuerdo con la evolución de los indicadores de informalidad de las MYPE.

Extorsión, homicidios y criminalidad urbana

“Entre agosto de 2024 y mayo de 2026, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público identificó en Lima Metropolitana y Callao 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público”

CIERTO. Entre agosto de 2024 y mayo de 2026, el Ministerio Público identificó 214 atentados con víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público en Lima Metropolitana y Callao, según un reporte elaborado por su Oficina del Observatorio de Criminalidad.

Los atentados dejaron 283 víctimas: 152 personas fallecidas y 131 lesionadas. El reporte precisa que, entre agosto y diciembre de 2024, se contabilizaron 31 víctimas; durante 2025, 140; y entre enero y mayo de 2026, otras 112.

Además, el Ministerio Público identificó 39 atentados adicionales sin víctimas entre enero y mayo de 2026, que también estuvieron vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público. Estos casos no forman parte de los 214 atentados con víctimas señalados en la afirmación.

Extorsión, homicidios y criminalidad urbana

“En 2025 se registraron 26.585 denuncias por extorsión”

CIERTO. En 2025 se registraron 26.585 denuncias por extorsión a nivel nacional, según cifras del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú, actualizadas al 31 de diciembre de ese año. Lima Metropolitana concentró la mayor cantidad, con 11.192 denuncias, seguida de La Libertad, con 4.400, y Piura, con 2.842.

“Las denuncias por extorsión aumentaron 18,9 % en 2025 respecto de 2024”

CIERTO. Las denuncias por extorsión a nivel nacional pasaron de 22.361 en 2024 a 26.585 en 2025, según cifras del Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL) de la Policía Nacional del Perú. Esto equivale a un incremento de 18,9% entre ambos años. El reporte oficial presenta la variación redondeada en 19%.

Mercado laboral, informalidad y cobertura social

“Siete de cada diez trabajadores peruanos se desempeñan en condiciones de informalidad”

CIERTO. De acuerdo a resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) , entre julio de 2025 y junio del 2026, el 69,3% de la población ocupada, incluyendo extranjeros, tenía empleo informal. Es decir, el vínculo laboral que no cumple con las leyes peruanas, sin protección social y carente de prestaciones relacionadas al empleo.

“Al cierre de 2025, la población en edad de trabajar ascendía a aproximadamente 26,6 millones de personas”

CIERTO. Esos datos en realidad vienen a ser un cálculo de todo el año 2025. Así se puede ver en el documento Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional y en 27 ciudades, del INEI. Una cifra más exacta, aunque por una diferencia menor, es el estimado para el último trimestre de 2025, que aparece en el mismo informe y señala que la población en edad de trabajar ascendía a 26.74 millones de personas.

“Los trabajadores del hogar representan el 2,1 % de la PEA ocupada”

CIERTO. El MTPE informó en marzo de 2026, basándose en la EPEN 2025, que el trabajo del hogar estaba compuesto por 348,896 mujeres y 23,820 hombres. Suman 372,716 trabajadores del hogar. Para 2025, el INEI registra una PEA ocupada de 17.575.200 personas. Bajo esos números, el cálculo de trabajadores del hogar representa el 2,12% de la PEA.

Las 12 afirmaciones revisadas coinciden con los registros oficiales consultados por PerúCheck. La verificación, sin embargo, se limita a los diagnósticos y cifras incluidos en el pedido de facultades. La aplicación de las medidas que eventualmente apruebe el Congreso requerirá una evaluación posterior sobre sus resultados.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.