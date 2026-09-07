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Resumen

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Por Perú Check

El Gobierno de Keiko Fujimori ha solicitado al Congreso la delegación de facultades legislativas por 120 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y modernización del Estado. PerúCheck ha revisado la exposición de motivos de la ley y elegido 12 diagnósticos por su relevancia en el país.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.