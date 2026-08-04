En una entrevista para Exitosa Noticias, la senadora electa por Ahora Nación, Mirtha Vásquez, se refirió a la criminalidad y las llamadas leyes procrimen:

“desde que se aprobaron varias de estas leyes [llamadas procrimen] el crimen se incrementó”

Pero, ¿qué son las leyes procrimen? Harvey Colchado, coronel en retiro de la Policía, y diputado de Ahora Nación, propuso en campaña derogar estas leyes, las mismas que calificó como medidas que “han alterado pilares esenciales del sistema de justicia penal y reducido la capacidad operativa del Estado para enfrentar las nuevas formas de criminalidad violenta y organizada que se expanden en el país” y a continuación enlistó por lo menos nueve de estas en su página :

Fuente: Captura de pantalla de la página web de Harvey Colchado

Sin embargo, la gran mayoría de estas leyes fueron aprobadas y publicadas durante el 2024 y solo la denominada Ley 31751 o Ley Soto fue publicada el 25 de mayo del 2023, como consta en la página oficial del diario El Peruano .

¿Qué dicen las estadísticas?

El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) publicó en enero de este año un compilado de datos al respecto de la criminalidad y encontró que el porcentaje de victimización, considerada cuando la persona ha sido víctima de robo o intento de robo de dinero, cartera, celular; robo o intento de robo de vehículo automotor (auto, camioneta, autopartes, mototaxi, motocicleta o bicicleta); amenazas e intimidaciones, maltrato físico y/o psicológico de algún miembro del hogar, ofensas sexuales, secuestro, intento de secuestro, extorsión, estafa, robo de negocio o delitos informáticos, fue creciendo desde por lo menos el 2021:

Fuente: CEIC, 2026

Estos datos basados en información del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, INEI, Policía Nacional de Perú y otras instituciones muestran que incluso el 2025, el porcentaje de victimización bajó dos puntos.

PerúCheck verificó una información parecida con anterioridad y Piero Solís pudo elaborar algunos cuadros con base en datos oficiales que aclaran un poco más el panorama de la criminalidad en el Perú:

Muertes dolosas (2011-2025)

Las muertes dolosas en nuestro país tienen una tendencia al alza desde por lo menos el 2011 y tuvo una caída en pandemia, para posteriormente nuevamente ir incrementándose hasta las cifras ahora conocidas de por lo menos 3.675 en 2025.

Crimen organizado

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) , las denuncias ingresadas en fiscalías provinciales especializadas en criminalidad organizada han ido aumentando desde por lo menos el 2020, y llegó casi a duplicar del 2024 al 2025:

Sin embargo, ¿esto significa una relación causal efectiva?, PerúCheck se comunicó con el criminólogo Nicolás Zevallos para quien no es posible demostrar una relación causal entre la aprobación de estas leyes y el incremento de la inseguridad:“No hay manera de establecer una relación causal, más allá de que se disponga de datos. El incremento de los indicadores de inseguridad responde a muchos otros factores [sic]”

“Es un mensaje político que se sustenta en que estas medidas si han reducido cierta capacidad de actuación de los operadores de seguridad y justicia.”

Asimismo, en comunicación con PerúCheck, el exministro del interior José Pérez Guadalupe considera que no se puede generalizar y hacer una relación tan directa:

“Habría que ver qué tipos de delitos, no es que el crimen incrementó, la pregunta es: ¿qué tipo de crimen?”

Para Pérez Guadalupe, sí existe una relación directa en algunos tipos de delitos:

“Sí habría una relación directa entre los cambios de la norma, sobre todo referido a crimen organizado y al hecho de que haya mayor impunidad frente a los delitos”

Conclusión

Aunque las denuncias ingresadas en fiscalías provinciales especializadas en criminalidad organizada se han casi duplicado del 2024 al 2025, la tendencia de la criminalidad en general ha ido subiendo desde por lo menos el 2021 aceleradamente, y solo una de las denominadas procrimen ha sido publicada en 2023, las demás fueron publicadas posteriormente.

Por lo que PerúCheck califica lo dicho por Mirtha Vásquez como impreciso.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.