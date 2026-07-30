En una reciente entrevista para RPP, Édgar Mancha, senador de Renovación Popular por el Distrito Único, señaló lo siguiente : “Un país muy endeudado, también, pues no genera expectativas a nivel mundial. No se olvide que en el Perú en este momento más o menos el 33% es nuestra deuda pública”.

Con esto, Mancha se refiere a que la deuda total del Estado peruano equivale al 33% del PBI. Sin embargo, lo dicho por el congresista es falso. Desde 2022, el Perú no ronda ese porcentaje. Actualmente es de 29,3%.

¿Qué es la deuda pública del Estado?

La deuda pública es, en palabras de Hugo Perea, Economista Jefe del BBVA Research, son los requerimientos de financiamiento que hacen los gobiernos para poder cubrir “gastos excedentarios”, es decir, pagos que superan lo que se tiene previsto. El especialista señala que existen múltiples fuentes de financiamiento, entre ellas, la recaudación.

Sin embargo, cuando la recaudación no es suficiente, una de las más comunes es el endeudamiento público, materia de esta verificación. “El Estado recurre a los mercados de capitales para tomar un préstamo, eso es en esencia”, señala Perea.

El cálculo del endeudamiento, señala el experto, es sobre todo, a partir de emisiones de bonos. El mismo gobierno anuncia la colocación. También añade que la deuda se puede generar con organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Y que la cantidad de deuda es parte de las estadísticas públicas.

Términos comunes de la deuda

Asimismo, el especialista señala que existen ciertas definiciones que es necesario conocer sobre el endeudamiento público. Por ejemplo, la llamada deuda pública del sector no financiero. Según Perea, esta consiste en el endeudamiento que no incluya a instituciones financieras como el Banco de la Nación.

La deuda bruta, por su parte, es en palabras del especialista, “todos los pasivos que tiene el Gobierno”. La neta, por otro lado, son todos los pasivos menos los activos del Gobierno (depósitvos en la Banca, en el Banco Central).

En ningún cálculo reciente, la deuda equivale a 33%

PerúCheck revisó las múltiples formas de calcular la deuda del Estado peruano, así como las diferencias que existen entre las instituciones que lo hacen. Con esto, armó la siguiente infografía.

Los resultados son claros: desde el cierre de 2022, nunca más el porcentaje de la deuda respecto del PBI peruano ha rondado el 33%. Ni con el cálculo del MEF, ni con el cálculo del Banco Central de Reserva. Tampoco, probando con deuda bruta o deuda neta.

Datos · Deuda pública

Perú · 2020–2026

La deuda pública cambia según la cobertura que se mida

Porcentajes y montos de la deuda bruta y neta del sector público no financiero (BCRP), y de la deuda total, no financiera y financiera del sector público (MEF).

33,3%

La cifra cercana al 33% corresponde a la deuda bruta del sector público no financiero al cierre de 2022: S/ 317,3 mil millones, equivalentes al 33,3% del PBI. No es el dato más reciente.

BCRP: ratio oficial sobre el PBI

Los porcentajes de deuda bruta y neta son los publicados directamente por el BCRP.

MEF: cálculo sobre el PBI

PerúCheck divide cada saldo del MEF entre el PBI nominal publicado por el BCRP.

Desliza horizontalmente para ver todas las columnas →

Porcentajes del PBI y montos en miles de millones de soles. En las columnas MEF, los ratios son cálculos de PerúCheck.

6 2020 34,0% del PBIS/ 249,2 mil millones 21,8% del PBIS/ 160,2 mil millones 33,9% del PBIS/ 248,5 mil millones 32,1% del PBIS/ 235,9 mil millones 1,7% del PBIS/ 12,6 mil millones 2021 35,3% del PBIS/ 314,9 mil millones 21,4% del PBIS/ 190,7 mil millones 35,7% del PBIS/ 318,1 mil millones 34,1% del PBIS/ 304,6 mil millones 1,5% del PBIS/ 13,5 mil millones 2022 33,3% del PBIS/ 317,3 mil millones 20,7% del PBIS/ 197,2 mil millones 33,8% del PBIS/ 322,2 mil millones 32,4% del PBIS/ 308,5 mil millones 1,4% del PBIS/ 13,7 mil millones 2023 32,3% del PBIS/ 329,2 mil millones 22,1% del PBIS/ 225,1 mil millones 32,9% del PBIS/ 335,3 mil millones 31,5% del PBIS/ 320,6 mil millones 1,4% del PBIS/ 14,7 mil millones 2024 32,0% del PBIS/ 355,2 mil millones 23,4% del PBIS/ 259,6 mil millones 32,5% del PBIS/ 360,7 mil millones 31,3% del PBIS/ 347,2 mil millones 1,2% del PBIS/ 13,5 mil millones 2025 30,1% del PBIS/ 365,6 mil millones 22,7% del PBIS/ 276,1 mil millones 30,3% del PBIS/ 368,2 mil millones 29,2% del PBIS/ 354,9 mil millones 1,1% del PBIS/ 13,3 mil millones 2026 29,3% del PBIS/ 366,6 mil millones 22,6% del PBIS/ 283,1 mil millones 29,7% del PBIS/ 371,7 mil millones 28,6% del PBIS/ 358,1 mil millones 1,1% del PBIS/ 13,7 mil millones

Lectura y redondeo. Los montos están redondeados a una décima de mil millones de soles y los porcentajes a una décima. Por ello, alguna suma puede diferir en S/ 0,1 mil millones. Todos los porcentajes usan el PBI como denominador; los ratios del MEF son cálculos de PerúCheck sobre los saldos oficiales. Las series BCRP y MEF no deben sumarse entre sí: tienen coberturas institucionales distintas.

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Notas y definiciones

Deuda bruta del sector público no financiero (SPNF). Saldo de obligaciones del Gobierno General y de las empresas públicas no financieras, antes de descontar activos financieros. Es la serie que el BCRP publica en soles y como porcentaje del PBI. ↩ Deuda neta del SPNF. Resulta de restar los activos financieros del SPNF a su deuda bruta. No equivale a deuda “pagada”, sino al saldo después de esa compensación contable. ↩ Deuda total del sector público (MEF). Suma la deuda de mediano y largo plazo y, desde donde la serie histórica disponible lo permite, la deuda de corto plazo del sector público no financiero y del sector público financiero. Su cobertura es más amplia que la serie SPNF del BCRP. ↩ Sector público no financiero en la clasificación del MEF. Comprende al Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, y las empresas públicas no financieras consideradas en el reporte de deuda. ↩ Sector público financiero. Se refiere a la deuda de empresas financieras públicas —principalmente COFIDE y Fondo Mivivienda—. No significa “préstamos bancarios” frente a otros instrumentos de deuda. ↩ Cálculo de los porcentajes. Los ratios BCRP son los publicados por esa institución. Para las columnas MEF, PerúCheck aplicó la fórmula (saldo de deuda ÷ PBI nominal) × 100. Entre 2020 y 2025 se utilizó el PBI nominal anual del mismo año: S/ 733 982 millones; S/ 892 247 millones; S/ 952 398 millones; S/ 1 018 134 millones; S/ 1 109 217 millones y S/ 1 214 045 millones, respectivamente. Para abril de 2026 se usó el PBI nominal acumulado de los cuatro trimestres terminados en marzo de 2026: S/ 1 253 365 millones. El uso de un mismo denominador no elimina las diferencias de cobertura institucional entre BCRP y MEF. ↩ Fechas de corte. Los datos de 2020 a 2025 corresponden al 31 de diciembre de cada año. En 2026, el último dato BCRP utilizado corresponde al 31 de marzo y el último reporte MEF utilizado, al 30 de abril. Por eso, las cinco cifras de la fila 2026 no comparten una misma fecha de corte. ↩ Precaución para 2020–2022 en las columnas MEF. El archivo histórico vigente del MEF ofrece la serie de deuda de corto plazo desde 2023. En consecuencia, los montos MEF de 2020 a 2022 mostrados aquí corresponden a mediano y largo plazo y no son estrictamente homogéneos con 2023–2026. Los porcentajes sobre el PBI conservan esa misma limitación en el numerador. ↩

Fuentes oficiales

Banco Central de Reserva del Perú

Ministerio de Economía y Finanzas

Fuente: BCRP y MEF. Elaboración: PerúCheck.

Asimismo, se revisaron las series trimestrales del Banco Central de Reserva del sector público no financiero. Según estas, la última vez que el número llegó a 33% fue hace 13 trimestres, en el cierre de 2022.

Datos · Deuda pública

Serie trimestral oficial del BCRP

Para volver a ver el 33% hay que retroceder 13 trimestres

El último registro de deuda bruta del sector público no financiero en el rango de 33% del PBI fue 33,3%, al cierre de 2022. El dato más reciente es 29,3%, al cierre del primer trimestre de 2026.1

Último registro en 33% 33,3% del PBI S/ 317,3 mil millones 31 de diciembre de 2022 · T4

13 trimestres transcurridos 3 años y 3 meses

Último dato disponible 29,3% del PBI S/ 366,6 mil millones 31 de marzo de 2026 · T1

El monto y el ratio no se mueven necesariamente en la misma dirección. Entre ambos cierres, el saldo nominal aumentó S/ 49,3 mil millones (+15,5%), mientras su peso sobre el PBI disminuyó 4,0 puntos porcentuales (−12,0% en términos relativos).2

La trayectoria trimestral desde el 33,3%

Deuda bruta del sector público no financiero como porcentaje del PBI.

La deuda baja de 33,3 por ciento en el cuarto trimestre de 2022 a 29,3 por ciento en el primer trimestre de 2026. 34% 33% 32% 31% 30% 29% Rango de 33% 33,3% 29,3% T4 22 T1 23 T2 23 T3 23 T4 23 T1 24 T2 24 T3 24 T4 24 T1 25 T2 25 T3 25 T4 25 T1 26

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Los 14 cierres observados

Se muestran 14 observaciones, pero entre la primera y la última transcurren exactamente 13 intervalos trimestrales.3

T4 2022 · 31 dic. 2022 33,3% del PBI S/ 317,3 mil millones

T1 2023 · 31 mar. 2023 32,4% del PBI S/ 313,9 mil millones

T2 2023 · 30 jun. 2023 31,7% del PBI S/ 313,1 mil millones

T3 2023 · 30 set. 2023 31,9% del PBI S/ 320,4 mil millones

T4 2023 · 31 dic. 2023 32,3% del PBI S/ 329,2 mil millones

T1 2024 · 31 mar. 2024 31,7% del PBI S/ 327,1 mil millones

T2 2024 · 30 jun. 2024 32,0% del PBI S/ 338,2 mil millones

T3 2024 · 30 set. 2024 31,9% del PBI S/ 345,2 mil millones

T4 2024 · 31 dic. 2024 32,0% del PBI S/ 355,2 mil millones

T1 2025 · 31 mar. 2025 31,0% del PBI S/ 351,9 mil millones

T2 2025 · 30 jun. 2025 31,6% del PBI S/ 365,7 mil millones

T3 2025 · 30 set. 2025 30,8% del PBI S/ 364,7 mil millones

T4 2025 · 31 dic. 2025 30,1% del PBI S/ 365,6 mil millones

T1 2026 · 31 mar. 2026 29,3% del PBI S/ 366,6 mil millones

Notas metodológicas

Concepto medido. Es la deuda bruta del sector público no financiero: obligaciones del Gobierno General y de las empresas públicas no financieras antes de descontar activos financieros. Tanto los montos como los porcentajes del PBI provienen directamente de las series trimestrales del BCRP. Variación entre extremos. El aumento nominal se calculó sobre los saldos sin redondear: de S/ 317 305 millones a S/ 366 639 millones. El cambio del ratio fue de 33,3% a 29,3% del PBI. “−12,0%” expresa la variación relativa del ratio; “−4,0 puntos porcentuales” expresa su diferencia directa. Cómo se cuentan los trimestres. Del cierre del T4 de 2022 al cierre del T1 de 2026 transcurren 13 trimestres: cuatro en 2023, cuatro en 2024, cuatro en 2025 y uno en 2026. La cuadrícula contiene 14 datos porque incluye ambos extremos. Redondeo. Los montos se presentan en miles de millones de soles con una decimal y los ratios con una decimal. “33%” se usa como referencia al rango 33,x%; el último dato de ese rango fue 33,3%.

Fuentes oficiales: BCRP, saldo trimestral en millones de soles y BCRP, saldo trimestral como porcentaje del PBI.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Elaboración: PerúCheck.

PerúCheck intentó contactarse con Édgar Mancha. El senador jamás respondió con sus descargos.

Conclusión

No es cierto, como afirmó el senador electo Édgar Mancha, que la deuda del Perú ascienda a 33% del PBI. Desde el último trimestre de 2022, la cifra no ronda ese porcentaje. El último cálculo trimestral disponible señala que está en 29,3%.

Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del legislador como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.