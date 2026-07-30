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Resumen

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Por Perú Check

En una reciente entrevista para RPP, Édgar Mancha, senador de Renovación Popular por el Distrito Único, señaló lo siguiente: “Un país muy endeudado, también, pues no genera expectativas a nivel mundial. No se olvide que en el Perú en este momento más o menos el 33% es nuestra deuda pública”.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.