En una entrevista con el periodista Beto Ortiz, la diputada electa de Fuerza Popular Cecilia Chacón afirmó lo siguiente sobre el proceso de transferencia de gestión hacia el gobierno entrante de Keiko Fujimori:

“Lamentablemente, la transferencia va a durar muy poco tiempo. Son menos de 15 días los que tenemos para hacer la transferencia [...] Lo normal es que la transferencia dure por lo menos un mes”.

¿Qué es la transferencia de gestión?

La transferencia de gobierno en el Perú es un proceso formal e institucional supervisado por la Contraloría General de la República (CGR) que busca garantizar la continuidad del Estado y la transparencia. A través de este mecanismo, la gestión saliente entrega a la administración electa reportes sobre el estado financiero, los contratos en ejecución y las obras públicas, de modo que la nueva autoridad cuente con un panorama real del país.

El proceso se activa formalmente una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama al ganador y entrega sus credenciales. Además, se requiere la instalación de equipos técnicos que revisen la información sectorial para evitar la interrupción de servicios esenciales.

¿La ley estipula un plazo fijo?

La ley no estipula un plazo fijo. Como explicó a PerúCheck el especialista y exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla, la normativa peruana no fija un número de días exacto para este proceso.

“No existe un tiempo estipulado en alguna norma. El tiempo se reduce o amplía en función de cuándo se proclaman los resultados y se entrega la credencial. A Pedro Castillo recién se entregó la credencial el 23 de julio, a escasos días de su asunción”, señaló el especialista.

Esto significa que la duración depende, en la práctica, de cuánto tiempo tome resolver el proceso electoral –incluidas eventuales impugnaciones– y no de un plazo legal predeterminado.

¿Cuánto durará la transferencia esta vez?

De acuerdo con registros del JNE, Keiko Fujimori recibió sus credenciales como presidenta electa el 15 de julio de 2026, en una ceremonia realizada en el Gran Teatro Nacional. La transmisión de mando está programada para el 28 de julio de 2026. Entre ambas fechas transcurren 13 días, es decir, efectivamente menos de los 15 días que mencionó Chacón.

¿Lo normal es que dure al menos un mes?

La transferencia al gobierno de Ollanta Humala, en 2011, tomó 35 días. La de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016, 30 días. Finalmente, la de Pedro Castillo, cinco días, por la demora en la entrega de sus credenciales .

En los dos procesos anteriores a 2021, que Tuesta Soldevilla y otros especialistas suelen citar como referencia de lo normal, el plazo efectivamente rondó el mes, como dijo Chacón. La transferencia hacia el gobierno de Keiko Fujimori durará menos que el reciente estándar normal.

Conclusión

Keiko Fujimori tendrá 13 días para la transferencia gubernamental, cerca del tiempo que mencionó la diputada electa de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. En cuanto al tiempo normal –según la propia Chacón– de un mes aproximado para la transferencia, efectivamente eso es lo que tomó en las presidencias de Ollanta Humala (2011) y Pedro Pablo Kuczynski (2016). Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones de la diputada electa Cecilia Chacón como ciertas.