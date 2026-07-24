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Resumen

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Por Thalía Cadenas

En una entrevista con el periodista Beto Ortiz, la diputada electa de Fuerza Popular Cecilia Chacón afirmó lo siguiente sobre el proceso de transferencia de gestión hacia el gobierno entrante de Keiko Fujimori:

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