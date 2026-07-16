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Resumen

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Por Perú Check

La minería peruana, uno de los motores de la economía nacional, atraviesa una brecha de fiscalización que ha pasado desapercibida por años: la de las denominadas ‘tierras raras’. En relación con esta problemática, el partido Juntos por el Perú, en la sección de su plan de gobierno dedicada a la minería, señala lo siguiente:

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.