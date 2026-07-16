La minería peruana, uno de los motores de la economía nacional, atraviesa una brecha de fiscalización que ha pasado desapercibida por años: la de las denominadas ‘tierras raras’. En relación con esta problemática, el partido Juntos por el Perú, en la sección de su plan de gobierno dedicada a la minería, señala lo siguiente:

“El país no tiene control sobre los minerales y tierras raras esenciales para la alta tecnología y de alto valor estratégico mundial que salen asociados a los minerales que se exportan”.

Una investigación realizada por PerúCheck confirma lo diagnosticado por Juntos por el Perú. De hecho, en un estudio titulado ' Los nuevos minerales estratégicos que salen sin dejar huella ‘, la organización CooperAcción sostiene que el Estado peruano enfrenta limitaciones analíticas y normativas para contabilizar y gravar los subproductos que se exportan junto con los concentrados polimetálicos del país, como cobre, zinc y plomo.

Estos recursos de importancia son el telurio, el vanadio, el galio, el indio, el cobalto, entre otros, claves para las nuevas tecnologías y fuentes de energía.

¿Qué son los llamados “minerales críticos”?

Aunque el plan de gobierno utiliza la expresión “tierras raras”, la literatura especializada distingue entre las tierras raras, un grupo específico de 17 elementos químicos, y los minerales críticos o estratégicos, categoría en la que se encuentran el telurio, el galio, el germanio, el indio, el cobalto y el vanadio.

Estos minerales son fundamentales para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, paneles solares, semiconductores, fibra óptica, pantallas y otras tecnologías asociadas con la transición energética y la industria digital.

Minerales críticos o estratégicos

¿El Estado controla todos los minerales que exporta?

El principal sustento de la afirmación proviene del citado estudio de CooperAcción. La organización sostiene que la tecnología utilizada durante la exploración y el procesamiento de minerales permite identificar más de 29 elementos metálicos y obtener información de al menos 34 especies químicas presentes en los concentrados minerales. Sin embargo, las estadísticas oficiales del Ministerio de Energía y Minas (Minem) únicamente reportan 12 minerales.

A partir de esta comparación, el estudio estima que el Estado realiza seguimiento a aproximadamente el 35% de los elementos presentes en los concentrados que exporta el país.

El 65% restante, que incluye elementos clave para la revolución tecnológica global, viaja al extranjero bajo categorías comerciales que los clasifican como “impurezas” o “mermas”, con lo que escapa de los registros y la tributación oficiales. Estas impurezas pueden contener minerales valiosos para la comercialización, según Luis Panizo, especialista en derecho administrativo y derecho minero.

La investigación sostiene que estas limitaciones obedecen a vacíos institucionales y normativos, insuficiente infraestructura de laboratorios especializados y una alta dependencia de la información proporcionada por las propias empresas mineras.

Lista de metales considerados en las estadísticas de producción metálica del MINEM (enero a diciembre 2022) Seguimiento a Minerales tradicionales.

¿Qué establece la legislación peruana?

El artículo 66 de la Constitución Política del Perú establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento.

Artículo 66

Sin embargo, el aprovechamiento de esos recursos se realiza mediante concesiones mineras otorgadas conforme al Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (D. S. N.º 014-92-EM).

Ley General de Minería

Al respecto, Luis Panizo, especialista en derecho administrativo y derecho minero, explica que el concesionario adquiere la propiedad del mineral una vez extraído, por lo que puede comercializarlo libremente en el mercado nacional o internacional en forma de concentrados, blísteres o lingotes. Agrega que la composición de esos concentrados se determina mediante análisis de laboratorio realizados durante el proceso comercial.

Además, la Ley N.º 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, establece que corresponde al Estado promover el aprovechamiento sostenible de estos recursos y generar información para su adecuada administración. En ese contexto, el estudio de CooperAcción sostiene que las limitaciones para registrar todos los elementos presentes en los concentrados dificultan que el Estado disponga de información completa sobre minerales considerados estratégicos.

¿Existen minas de tierras raras en el Perú?

Panizo señala que no puede afirmarse que actualmente existan concesiones u operaciones mineras dedicadas específicamente a la explotación comercial de tierras raras. Explica que, en la mayoría de los casos, los minerales críticos presentes en el país se obtienen como subproductos asociados a minerales polimetálicos como el cobre, el zinc o el plomo. Asimismo, recuerda que históricamente la fundición de La Oroya recuperaba elementos como el indio, lo que demuestra que algunos minerales estratégicos pueden obtenerse durante el procesamiento metalúrgico.

No obstante, ello no significa que el Perú carezca de potencial geológico en este campo. En septiembre de 2025, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) informó el hallazgo de concentraciones significativas de tierras raras en el distrito de San Ramón (Junín). Según la entidad, los estudios identificaron elementos como lantano, cerio, neodimio, gadolinio e itrio. Ingemmet señaló que este descubrimiento abre una nueva frontera geológica para el país y podría posicionar al Perú como un potencial proveedor de minerales estratégicos para tecnologías vinculadas con la transición energética.

Sin embargo, el hallazgo corresponde a una etapa de investigación geológica y no implica, por sí mismo, que existan proyectos mineros en explotación ni que el país produzca actualmente tierras raras de manera comercial.

¿Qué implicancias tiene esta situación?

Según CooperAcción, minerales como el telurio, el galio, el germanio, el indio, el cobalto y el vanadio pueden salir del país contenidos en los concentrados minerales para luego ser recuperados y refinados en plantas ubicadas principalmente en el extranjero.

Como ejemplo, el estudio realiza una estimación sobre el telurio. Utilizando datos de la producción nacional de concentrados de cobre en 2023 y factores de recuperación reportados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), calcula que podrían recuperarse aproximadamente 105.800 kilogramos de telurio, con un valor comercial cercano a US$8,3 millones.

Los autores precisan que este cálculo corresponde únicamente a uno de los más de 20 elementos estratégicos identificados en los concentrados minerales exportados por el Perú.

Tendencias de precios internacionales del telurio a abril de 2024

¿Por qué es un tema estratégico?

Henry Luna, exviceministro de Minas, funcionario de carrera del Ingemmet y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, declaró para Desde Adentro que “el Perú recién empieza a dimensionar la importancia de los minerales críticos para la transición energética”. Explica que “históricamente la minería nacional se concentró en la extracción de metales principales, como cobre, zinc y plomo, que actúan como “metales hospedantes” de otros elementos de alto valor estratégico, entre ellos indio, galio y germanio”.

A su juicio, el principal desafío no es únicamente normativo, sino también industrial. La recuperación de estos minerales depende de contar con fundiciones y refinerías capaces de separarlos durante el procesamiento metalúrgico. Esa capacidad explica, por ejemplo, el liderazgo de China en la producción de tierras raras y de otros minerales críticos.

En esa misma línea, el reciente hallazgo anunciado por Ingemmet de concentraciones de tierras raras en San Ramón (Junín) confirma el potencial geológico del país. Sin embargo, especialistas consultados coinciden en que convertir ese potencial en producción comercial requerirá nuevas etapas de exploración, inversión y procesamiento industrial.

Conclusión

Fuentes coinciden en que en el Perú hay un vacío de gobernanza sobre minerales críticos –denominados ‘tierras raras’– utilizados en las nuevas tecnologías y energías, como el vanadio, el telurio y el indio. Al ser exportados como subproductos de metales tradicionales, como el cobre, el zinc y el plomo, no aportan a la recaudación fiscal del país ni a su aprovechamiento nacional.

Por tanto, PerúCheck califica como cierto el diagnóstico minero de Juntos por el Perú: “el país no tiene control sobre los minerales y tierras raras esenciales”.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.