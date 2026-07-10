En una rueda de prensa, el senador electo de Juntos por el Perú Iber Maraví señaló que los medios de comunicación estarían intentando confundir a la ciudadanía sobre la postura de su partido en relación con un supuesto ‘fraude’.

“¿Usted ha escuchado decir a JP fraude? ¿Usted ha escuchado decir a JP irregularidad? Claro que no”, dijo Maraví.

Sus declaraciones son falsas. En reiteradas oportunidades el excandidato presidencial Roberto Sánchez y diversos voceros de Juntos por el Perú denunciaron un presunto ‘fraude’. Esto fue lo que dijo Sánchez en una conferencia de prensa días después de la segunda vuelta:

“Ese fraude en desarrollo tiene hoy en el Jurado Nacional de Elecciones la nulidad que hemos interpuesto el día de ayer. Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve, en atención de la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado” [sic].

El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, se presentó ante el JNE para pedir la nulidad de 1.751 mesas del extranjero, alegando ‘fraude’: “La causal es el fraude que supone graves irregularidades”.

Además, en un reciente comunicado Juntos por el Perú aceptó junto a otros partidos los resultados del JNE, pero aún considera que existieron irregularidades:

Conclusión

Roberto Sánchez, el abogado de Juntos por el Perú y otros voceros denunciaron en diversas ocasiones irregularidades y hasta un ‘fraude’ electoral, por lo que pidieron anular algunas mesas de sufragio del extranjero.

Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones del senador electo de Juntos por el Perú, Iber Maraví, en las que señala que su partido no se ha referido a un ‘fraude’.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.