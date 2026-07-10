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Resumen

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Por Perú Check

En una rueda de prensa, el senador electo de Juntos por el Perú Iber Maraví señaló que los medios de comunicación estarían intentando confundir a la ciudadanía sobre la postura de su partido en relación con un supuesto ‘fraude’.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.