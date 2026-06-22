En una entrevista con Rosa María Palacios, el virtual diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, se refirió a la segunda vuelta en el extranjero y señaló que existen irregularidades, entre ellas, que las funciones de miembro de mesa del personal de la Cancillería no están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones:

“Hay una irregularidad […] que hayas establecido, como no lo explicita la Ley Orgánica de Elecciones […] que el personal consular en último término, que hace las veces de ONPE, pueda hacer parte como miembros de mesa”.

A pesar de que Palacios le dijo que así había ocurrido en primera vuelta y en otras elecciones, Zunini insistió en que las ocasiones en que personal de la Cancillería hace las veces de miembro de mesa “no tienen un sustento técnico”.

Los comentarios de Zunini son desinformativos. La Ley Orgánica de Elecciones sí contempla dicha posibilidad:

Fuente: Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones

PerúCheck se comunicó con el abogado especialista en materia electoral Oscar Matutti, quien señaló que estas funciones de la Cancillería no son nuevas:

“No es algo nuevo ni exclusivo de la segunda vuelta; forma parte del marco legal para votación consular desde procesos anteriores. La ONPE y Cancillería han aclarado que no se modificó la ley de fondo, sólo se detallaron protocolos operativos”.

Los lineamientos a los que se refiere Zunini y que considera irregulares se especifican en la Resolución Jefatural N.º 90-2026-JN/ONPE , publicada el 29 de mayo del presente año, que además está en concordancia con la Ley Orgánica de Elecciones:

Fuente: Resolución Jefatural N.°90-2026-JN/ONPE

En comunicación con PerúCheck, el especialista Fernando Tuesta indicó que el ausentismo en el extranjero es alto, por lo que se toman estas medidas:

“Hay un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones que dice que, en aquellos países con menos de 200 electores, el funcionario puede ser miembro de mesa”. Se refiere a la ley citada párrafos arriba.

Conclusión

En la Ley Orgánica de Elecciones se explicita que el personal de Cancillería sí puede hacer las veces de la ONPE y, además, ser miembro de mesa en lugares donde voten menos de 200 peruanos.

Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del virtual diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini como falsas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.