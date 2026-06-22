Por Redacción EC

En una entrevista con Rosa María Palacios, el virtual diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, se refirió a la segunda vuelta en el extranjero y señaló que existen irregularidades, entre ellas, que las funciones de miembro de mesa del personal de la Cancillería no están contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones:

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.