En redes sociales se ha difundido con fuerza la afirmación de que el magnate tecnológico Elon Musk utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para sumarse a las narrativas de ‘fraude’ electoral en torno a los comicios de segunda vuelta celebrados en el Perú.

Como presunta prueba, usuarios de la red social comparten la captura de una interacción en la que el empresario afirma: “That’s because fraud at scale takes time!” (¡Eso es porque el fraude a gran escala toma tiempo!).

Esta afirmación ha sido sacada de contexto; Musk no se ha sumado a una narrativa de ‘fraude’. Si bien la interacción ocurrió, el sentido original de sus palabras ha sido tergiversado para vincularlo a la política peruana.

https://x.com/i/status/2063996166983848059

El origen de la interacción

El tuit corresponde a una respuesta verídica emitida desde el perfil verificado de Elon Musk. El empresario contestó una publicación de la cuenta norteamericana de crítica política e institucional End Wokeness.

La cuenta End Wokeness es uno de los agregadores de contenido conservador más influyentes y con mayor alcance en la plataforma X. Su línea editorial se enfoca de manera casi exclusiva en la política interna de los Estados Unidos y promueve discursos muy críticos contra la inmigración irregular, el gasto burocrático y las dinámicas del sistema de votación estadounidense.

En dicho mensaje compartido en X, la cuenta mencionaba textualmente al Perú: “Peru was able to hand-count over 90% of its 27 million ballots last night” (El Perú fue capaz de contar a mano más del 90% de sus 27 millones de votos anoche), y destacaba la velocidad del escrutinio tras la jornada electoral peruana para usarlo como elemento de contraste frente a la lentitud de los procesos en su propio país.

El verdadero contexto: política interna de Estados Unidos y el algoritmo de X

El análisis detallado del intercambio demuestra que el comentario de Musk no estuvo dirigido a cuestionar u opinar sobre el sistema electoral peruano, sino todo lo contrario:

Crítica al sistema estadounidense: Tanto la cuenta End Wokeness como el propio Elon Musk utilizaron el ejemplo del conteo rápido en el Perú como una herramienta de contraste para criticar la lentitud del sistema electoral de los Estados Unidos, donde ciertos condados y estados tardan días o incluso semanas en procesar y tabular sus resultados oficiales debido a modalidades como el voto por correo o la falta de exigencia de identificación física.

Tanto la cuenta End Wokeness como el propio Elon Musk utilizaron el ejemplo del conteo rápido en el Perú como una herramienta de contraste para criticar la lentitud del sistema electoral de los Estados Unidos, donde ciertos condados y estados tardan días o incluso semanas en procesar y tabular sus resultados oficiales debido a modalidades como el voto por correo o la falta de exigencia de identificación física. Uso del sarcasmo: Al responder “¡Eso es porque el fraude a gran escala toma tiempo!”, Musk lanzó una ironía dirigida exclusivamente a la burocracia y a las demoras de los procesos de votación dentro de la política interna estadounidense, al sugerir de forma sarcástica que esos retrasos en su propio país dan margen a irregularidades financieras o administrativas.

Asimismo, la expresión “fraud at scale” (fraude a gran escala) es un concepto recurrente en el discurso de Musk en X, habitualmente empleado para cuestionar el gasto público, la burocracia de Washington o la fiscalización de su iniciativa consultiva conocida como DOGE (Department of Government Efficiency). No existe ningún registro oficial de que Musk haya emitido denuncias o juicios de valor sobre la transparencia de los organismos electorales en el Perú.

La enorme visibilidad que alcanzó este malentendido en el entorno digital nacional responde de forma directa a la dinámica de la red social. Elon Musk interactúa de manera constante con la cuenta End Wokeness. Debido a que el algoritmo de X prioriza y otorga una exposición masiva global a las publicaciones en las que el dueño de la corporación responde con frecuencia, el intercambio original se volvió viral en cuestión de minutos. Esto facilitó que usuarios locales capturaran la frase aislada y la insertaran falsamente en la coyuntura electoral peruana.

¿Cómo funciona el conteo de votos según la Ley Orgánica de Elecciones?

La premisa del tuit original de End Wokeness resalta una característica real del sistema electoral peruano: la rapidez del escrutinio inicial. De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones del Perú (Ley N.° 26859), el proceso de conteo de votos está diseñado de manera descentralizada y pública, bajo estrictas etapas legales: Ley Orgánica de Elecciones

El escrutinio inmediato en mesa (artículo 51): Las mesas de sufragio tienen por finalidad no solo recibir los votos, sino ejecutar el escrutinio, el cómputo y la elaboración de las actas electorales en el mismo local de votación, tan pronto cierran las urnas. El conteo es manual, transparente y visible para los miembros de mesa y los personeros de los partidos. Fiscalización de personeros (artículos 155 y 297): Los personeros de las agrupaciones políticas tienen derecho a presenciar el conteo completo de las cédulas y a impugnar votos si lo consideran necesario. La ley peruana establece que el escrutinio realizado en la mesa de sufragio es la base del sistema y cuenta con mecanismos automáticos de control ante cualquier error material. El procesamiento de actas observadas: Aunque el conteo físico en las mesas de sufragio se realiza de forma inmediata la misma noche de la elección, lo que permite a la ONPE avanzar rápidamente por encima del 90% en pocas horas, la legislación estipula que cualquier acta con inconsistencias numéricas, datos ilegibles o votos impugnados debe ser enviada a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su resolución en audiencias públicas.

Por lo tanto, la demora de los organismos oficiales para proclamar a un ganador definitivo —especialmente en escenarios con márgenes muy ajustados— no se debe a un retraso en el conteo de los votos en sí, sino al cumplimiento de las garantías procesales y legales que la norma peruana exige para validar y revisar cada acta observada antes del veredicto final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Conclusión

La utilización de una publicación del magnate tecnológico Elon Musk, aparentemente sumándose a la narrativa de un ‘fraude’ electoral, por parte de usuarios de X incurre en una manipulación por descontextualización: utiliza un tuit real en el que Musk mencionaba al Perú de forma elogiosa, por la naturaleza veloz de su escrutinio descentralizado durante la segunda vuelta electoral, para hacer creer de manera errónea que el empresario atacaba el proceso peruano, cuando en realidad ironizaba sobre los mecanismos de votación de los Estados Unidos.

Por tanto, PerúCheck califica como falsa la afirmación de que Elon Musk opinó sobre las elecciones en el Perú sumándose a una narrativa de ‘fraude’.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.