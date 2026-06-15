Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Perú Check

En redes sociales se ha difundido con fuerza la afirmación de que el magnate tecnológico Elon Musk utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para sumarse a las narrativas de ‘fraude’ electoral en torno a los comicios de segunda vuelta celebrados en el Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.