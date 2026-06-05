Durante el debate técnico realizado el pasado 24 de mayo, la congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, puso sobre la mesa la situación laboral y educativa de las juventudes y afirmó: “Actualmente tenemos un millón de ninis”. Barbarán se refería a los jóvenes de 15 a 29 años de edad que ni estudian ni trabajan.

Tras contrastar la declaración con el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ‘Perú: Indicadores de Educación según Departamentos, 2014-2024’, publicado en agosto de 2025, que recoge los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, PerúCheck identificó que la cifra proporcionada es mucho menor.

Tendencia a la baja

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2024, se estima que los jóvenes de 15 a 29 años de edad superan los 8 millones de personas. De este total, el 45,5% trabaja, el 11,6% estudia y trabaja, el 25,5% sólo estudia y el 17,4% ni estudia ni trabaja (nini). Este porcentaje equivale aproximadamente a 1.4 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian.

No obstante, el porcentaje de ninis en el Perú ha mostrado un descenso sostenido tras la crisis sanitaria. En el año 2020, el periodo más crítico de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, la tasa se disparó hasta 26.6%. No obstante, las cifras oficiales muestran una progresiva recuperación: bajó a 19.1% en 2021, alcanzó 18.2% entre 2022 y 2023, y descendió a 17.4% al cierre del último año medido.

Evolución de las cifras de jóvenes que ni estudian ni trabajan en los último 10 años. Foto: Perúcheck

Adicionalmente, el estudio técnico evidencia que las zonas urbanas concentran mayores tasas de esta problemática (23.8% en mujeres y 12.3% en hombres) en comparación con las áreas rurales del interior del país, donde la inserción a labores agrícolas o familiares dinamiza la ocupación de forma distinta.

Cifras en rostro femenino

El informe también revela que la condición nini tiene un rostro marcadamente femenino. A nivel nacional, al cierre del 2024, se registra una tasa del 23.3% de mujeres jóvenes en esta condición, frente a un 11.6% de hombres. Eventos personales y sociales como los embarazos precoces o las uniones conyugales truncan prematuramente las trayectorias de las mujeres peruanas.

Esta situación se genera, según el estudio del INEI, debido a condiciones de carácter personal y biológico. “La unión o matrimonio y el embarazo precoz suelen truncar prematuramente los estudios de las mujeres e influyen en su alejamiento de la educación y el trabajo”, precisa la entidad.

Diferencias geográficas y nivel educativo

Según los resultados de la Enaho, en el ámbito rural las dinámicas de economía familiar y la temprana absorción en la agricultura generan que los jóvenes se inserten de manera rápida en actividades de ocupación rural. Debido a esto, el porcentaje de hombres en el campo catalogados como nini es de 8.3%, mientras que en el área urbana la inactividad de los varones escala hasta el 12.3%.

Con respecto al nivel educativo, el reporte muestra una correlación inversa directa: a mayor nivel académico alcanzado, menor es el riesgo de caer en la inactividad total. La acumulación de desempleo juvenil se concentra entre quienes poseen la educación obligatoria terminada o trunca:

Secundaria o menor nivel: concentran al 72.5% del universo total de jóvenes ninis en el país.

Educación superior: representan el 27.4% de esta condición (desglosado en un 13.2% con formación superior no universitaria/técnica y un 14.2% con estudios universitarios).

Conclusión

Según el INEI, el porcentaje general de ninis se redujo a 17.4%, lo que representa 1.4 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Por lo tanto, PerúCheck califica la declaración de Rosangela Barbarán, de que en el Perú hay 1 millón de ninis, como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.