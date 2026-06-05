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Resumen

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Por Perú Check

Durante el debate técnico realizado el pasado 24 de mayo, la congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, puso sobre la mesa la situación laboral y educativa de las juventudes y afirmó: “Actualmente tenemos un millón de ninis”. Barbarán se refería a los jóvenes de 15 a 29 años de edad que ni estudian ni trabajan.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.