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Resumen

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Por Perú Check

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, distintos usuarios continúan compartiendo fotografías y videos de candidatos y autoridades. Uno de estos casos involucra al alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, y al candidato presidencial Roberto Sánchez.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.