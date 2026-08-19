La mandataria sostuvo una reunión con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú”, realizada en la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (Foto: Presidencia)
La mandataria sostuvo una reunión con la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú”, realizada en la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El Gobierno anunció un paquete de S/ 800 millones para reforzar las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, que contempla intervenciones tanto ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones como frente a escenarios de sequía y escasez de agua.

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