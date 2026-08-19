El Gobierno anunció un paquete de S/ 800 millones para reforzar las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, que contempla intervenciones tanto ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones como frente a escenarios de sequía y escasez de agua.

La presidenta Keiko Fujimori hizo el anuncio este miércoles durante una reunión con representantes de las organizaciones de usuarios de agua, realizada en la sede del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La mandataria sostuvo que el país debe prepararse para las distintas fases que puede generar el fenómeno climático.

“ Sabemos que el fenómeno El Niño ya está golpeando, ha llegado con fuerza y por eso es tan importante pensar en las tres etapas: la preparación, la emergencia y luego la rehabilitación ” , afirmó Fujimori.

“ Ningún fenómeno El Niño va a poder con nosotros ”, sostuvo.

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Uno de los principales componentes del paquete será la intervención de 380 puntos críticos ubicados en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa. Para estos trabajos se destinarán S/ 450 millones, que serán utilizados en acciones como la limpieza de cauces y la construcción de defensas ribereñas.

La presidenta adelantó que estas medidas serán habilitadas mediante un decreto que será publicado próximamente. El objetivo es reducir la vulnerabilidad de las zonas identificadas antes de que se produzcan los episodios de mayor impacto.

A este monto se sumarán S/ 350 millones para enfrentar la sequía y la escasez hídrica. De acuerdo con Fujimori, el Ejecutivo emitirá en los próximos días un decreto supremo para poner en marcha estas acciones.

“Quiero que sepan que ya estamos tomando soluciones e invertiremos todo lo que tengamos que invertir para poder salir adelante”, enfatizó la mandataria.

Mantenimiento de canales

Dentro de las medidas dirigidas específicamente al sector agrario, el Ejecutivo destinará S/ 45 millones a trabajos de limpieza y mantenimiento de canales mediante núcleos ejecutores conformados por juntas, comisiones y comités de usuarios.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que estos mecanismos ya se encuentran previstos para intervenir infraestructura hídrica en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Piura y San Martín.

“Sabemos que el fenómeno El Niño será un momento muy difícil para nuestro país, pero también sabemos que, trabajando en equipo, de la mano y directamente con ustedes, podremos enfrentar mejor la adversidad”, manifestó por su parte Fujimori.

Apoyo del sector privado

Otra de las medidas anunciadas durante la reunión fue la creación de un mecanismo denominado “servicios por impuestos”, con el que el Gobierno pretende incorporar a empresas privadas en trabajos de descolmatación y limpieza de cauces.

La presidenta explicó que la propuesta busca seguir un esquema similar al de las obras por impuestos, pero aplicado a la prestación de servicios vinculados con la prevención.

“Así como hay obras por impuestos, se aprobarán servicios por impuestos para poder terminar de hacer toda la descolmatación”, precisó