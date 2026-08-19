Yenifer Paredes, cuñada del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue elegida este miércoles 19 de agosto como presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027.

Se trata de una comisión clave por los temas que deberá abordar durante el actual periodo parlamentario, como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y medidas contra la minería ilegal.

En declaraciones a los periodistas, Yenifer Paredes adelantó que se revisará la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y que viajará a las regiones para buscar un “consenso” en el tema.

“Tengo la representación de mi región, de 74 mil pobladores a nivel de mi Cajamarca. Represento la voz de los pueblos de las regiones que nunca han tenido voz”, manifestó.

“Buscaremos un consenso con todos, la gran minería, la mediana y la pequeña. Se va a revisar (la Ley MAPE) y se va a visitar las regiones para buscar un consenso”, agregó.

Como se recuerda, Paredes Navarro, de Juntos por el Perú, fue elegida diputada en las pasadas elecciones generales en representación de la región Cajamarca.

La hermana de la ex primera dama Lilia Paredes, afronta una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos por el supuesto direccionamiento de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Cajamarca y otras regiones.

En el 2022 un reportaje de “Cuarto Poder” mostró a Yenifer Paredes en una reunión en el distrito de Chadín, Cajamarca, donde aparecía ofreciendo obras de saneamiento a pobladores mientras vestía un chaleco con el nombre de una empresa.

Por ello, recibió una orden de prisión preventiva, medida que fue revocada en octubre del mismo año por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Desde entonces, se le impuso comparecencia con restricciones con reglas de conductas que incluyen no ausentarse de su lugar de residencia ni variar de domicilio sin previa autorización del Poder Judicial.