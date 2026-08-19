Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, fue elegida presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, fue elegida presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

Yenifer Paredes, cuñada del golpista expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue elegida este miércoles 19 de agosto como presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027.

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