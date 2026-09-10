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Obligada marcha atrás

El retroceso de la comisión que preside Yenifer Paredes corrige un plan inaceptable: la ciudadanía debe mantenerse alerta ante lo que venga de ese grupo de trabajo.

    Editorial El Comercio
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    Presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes.
    Presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes.

    La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados ha dado marcha atrás en el plan de trabajo que su presidenta, Yenifer Paredes, presentó la semana pasada. Se trata de una noticia positiva: el nuevo documento, aprobado por unanimidad, elimina las visitas inopinadas a las empresas mineras privadas y deja de abrirle las puertas de las sesiones a la Confemin, la organización de mineros informales que pretendía ganar protagonismo en la fiscalización del sector.

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