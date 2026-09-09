La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Yenifer Paredes, cuñada del golpista Pedro Castillo, dio marcha atrás en el plan de trabajo que presentó la semana pasada con el que buscaba realizar visitas inopinadas a las empresas mineras privadas y abrirle paso a Confemin a las sesiones parlamentarias.

El retroceso se produjo tras las observaciones de varios diputados de las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular, quienes advirtieron a este Diario sobre la pretensión de la Mesa Directiva de favorecer a un determinado sector de mineros informales y realizar control político, de forma inconstitucional, sobre empresas privadas.

El lunes 7 de setiembre, los integrantes de la comisión recibieron en sus despachos la nueva propuesta, que este martes se puso a votación. Todos respaldaron el nuevo contenido tras las alertas sobre el plan original de 16 páginas, que llevaba la firma de Paredes Navarro. La votación tuvo resultado unánime.

En el nuevo plan, se eliminó la posibilidad de realizar visitas inopinadas y control político a empresas mineras privadas. Además, se amplió la participación de representantes del rubro en las sesiones de trabajo, al incluir, junto con los mineros artesanales, a los titulares de la mediana y gran minería y a los gremios empresariales vinculados a la actividad.

Expertos consultados por El Comercio, consideraron que con esta modificación se corrigió la ruta de trabajo que tendrá la comisión bajo la presidencia de Paredes. No obstante, dijeron que la comisión debe contar como invitados a los afectados por la minería ilegal y articular con otras comisiones para tratar las acciones de este sector minero.

Presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes.

—Cambios oficiales—

En el nuevo plan de trabajo de 22 páginas, la comisión indicó que ejercerá el control político de los organismos e instancias públicas y autónomas del sector minero-energético. Asimismo, que efectuará el seguimiento de las actividades ilegales vinculadas a dicho sector —en particular la minería ilegal—, sin sustituir las competencias de fiscalización administrativa de Osinergmin, OEFA, Sunafil u otros órganos del Ejecutivo.

Respecto de las audiencias públicas descentralizadas, la comisión decidió que haya participación plural de los pequeños mineros y mineros artesanales formales, de los titulares de la mediana y gran minería, de las comunidades campesinas y nativas del área de influencia de los gobiernos regionales y locales, de los organismos públicos especializados, entre otras.

Antes de esta modificación, la comisión planteó en el anterior plan de trabajo de 16 páginas, que Energía y Minas tenga como participantes a los mineros artesanales en las sesiones descentralizadas y en las mesas de trabajo, con una clara intención de abrirle las puertas a un sector minero informal: Confemin.

Integrantes de la Comisión de Energía y Minas.

—Visitas de campo—

Sobre el punto relacionado a las visitas de campo, la comisión planteaba visitas inopinadas a las obras públicas y privadas que estuvieran en ejecución, así como a los establecimientos públicos y privados relacionados con los sectores energético y minero, para constatar el uso adecuado de los recursos públicos.

Sin embargo, en el nuevo plan de trabajo, se decidió eliminar el extremo de los privados. La comisión acordó realizar visitas de campo a las obras públicas que se encuentren en ejecución, así como a los establecimientos públicos relacionados con el sector energético y minero.

En el documento al que accedió este Diario, el grupo de trabajo dejó claro que el ingreso a la propiedad privada o instalaciones de empresas privadas, requerirá una autorización expresa y emitida por el titular de la empresa.

Durante la sesión, el diputado Frank Krklec, de Renovación Popular, recordó que su bancada propuso cambios en el plan de trabajo y destacó que el tema fue advertido por los medios de comunicación.

A su turno, Haydee Poma, de Juntos por el Perú, pidió a Paredes Navarro que se consigne en actas su pedido para que la comisión fiscalice en dos ejes: priorizar la Ley Mape y se cite a funcionarios del sector de Energía y Minas para exigir el cierre de brechas e infraestructura.

Antes de concluir la sesión, se acordó citar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el 15 de setiembre, con el propósito de que presente la política general del sector durante la tercera sesión ordinaria del grupo de trabajo.

Frank Krklec, diputado por Renovación Popular.

—Análisis—

César Ipenza, experto en temas mineros, indicó que las autoridades tendrán que escuchar a todas las voces y no solo a los que generan el problema, sino a los afectados.

“Deberán convocar a los que se ven afectados por la contaminación por la actividad ilegal”, afirmó.

Sobre el punto de ingresar a mineras privadas, consideró que era un buen punto de corrección porque los diputados no son una autoridad judicial para ingresar a una propiedad privada.

“Con esa lógica cualquier legislador se puede meter a tu casa. El tema de escuchar las voces no solo se debe circunscribir a los mineros informales de Confemin”, agregó.

A su turno, Iván Arenas, también especialista en temas mineros, afirmó que la comisión corrigió “para bien el borrador anterior”.

“Sin embargo debe articular trabajos con otras comisiones para tratar el delicado tema de la minería ilegal en las comunidades nativa, por ejemplo”, agregó.