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Resumen

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La Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Yenifer Paredes, cuñada del golpista Pedro Castillo, dio marcha atrás en el plan de trabajo que presentó la semana pasada con el que buscaba realizar visitas inopinadas a las empresas mineras privadas y abrirle paso a Confemin a las sesiones parlamentarias.

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