icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al 92,699% de actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga, tiene el 27,703% de respaldo (1’443,999 votos), mientras que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, el 26,841% (1’399,080 votos). (Foto: El Comercio)
Al 92,699% de actas contabilizadas, la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga, tiene el 27,703% de respaldo (1’443,999 votos), mientras que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, el 26,841% (1’399,080 votos). (Foto: El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

La elección para la Municipalidad de Lima aún no está definida. La Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) concluyó este lunes el procesamiento de todas las actas electorales correspondientes a 26,351 mesas de sufragio. No obstante, de esta cantidad, solo 24,430 actas (el 92,710%) fueron contabilizadas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.