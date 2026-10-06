La elección para la Municipalidad de Lima aún no está definida. La Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE) concluyó este lunes el procesamiento de todas las actas electorales correspondientes a 26,351 mesas de sufragio. No obstante, de esta cantidad, solo 24,430 actas (el 92,710%) fueron contabilizadas.

Y las 1,921 actas restantes (el 7,290%) fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) de la capital, al haber sido observadas o por contener una solicitud de impugnación o nulidad formulada durante el escrutinio.

Al 92,921% de actas contabilizadas (a las 5 p.m. del lunes), la lista de Renovación Popular, que encabeza Rafael López Aliaga, tiene el 27,703% de respaldo (1′444,201 votos), mientras que el candidato de Avanza País a la alcaldía de Lima, Francis Allison, el 26,841% (1′399,280 votos). La diferencia, al cierre de esta nota, es de solo 44,921 votos.

Al respecto, Jorge Valdivia, integrante del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), indicó que, por el momento, la entidad no puede fijar un plazo para resolver las actas observadas en la elección para la Municipalidad de Lima.

Agregó que antes se debe conocer la carga procesal de los 10 JEE que funcionan en la capital, al recordar que a estas instancias también llegan las actas observadas de las elecciones en los 42 distritos de la jurisdicción.

“De estas 1,924 actas observadas todavía no nos ha llegado ninguna, no sabemos cuántas le corresponden a cada JEE”, manifestó al mediodía del lunes.

En diálogo con El Comercio, Valdivia precisó que el plazo para resolver las actas observadas y realizar el recuento de votos, que vence el 28 de octubre, solo aplica para el caso de los gobiernos regionales que van a segunda vuelta.

“Esto aplica para las elecciones regionales y no en las municipales. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en la elección regional, porque tenemos que proclamar resultados para que haya una segunda vuelta. Tenemos que ver en cuántas regiones, resolver todas las actas observadas y luego establece la segunda elección. Y, además, comunicar a la Presidencia de la República para que convoque [a estos comicios, que se realizará el 29 de noviembre]”, remarcó.

“Estamos en una posición que podemos revertir”

A diferencia de la noche del domingo, en la que prácticamente reconoció un eventual triunfo de López Aliaga, Allison afirmó que va a luchar voto a voto.

“Estamos en una posición que podemos revertir, estamos a menos de 1% de diferencia y el número de actas a procesar [observadas] es de más de 400 mil votos. Por supuesto que pelearemos hasta último voto”, manifestó.

En una entrevista en “Tenemos que Hablar”, video pódcast de El Comercio, el también alcalde de Magdalena refirió que una gran parte de las actas observadas e impugnadas que deberán ser analizadas en los JEE provienen de distritos, como San Juan de Lurigancho y Ate, donde él ha obtenido una alta votación.

Al ser consultado sobre si fue un error político que haya coordinado con López Aliaga para tomar un café, respondió que “no” y que siempre precisó que se debía esperar a los resultados oficiales. “Soy un demócrata. Yo no soy como otros que cuando pierde dicen que hay fraude o un anforazo a medianoche, que han cambiado los resultados, eso es una tontería”, complementó.

Allison también criticó que Avanza País, partido por el que postuló, no haya cumplido a cabalidad con su labor de despliegue de personeros de mesa.

“Hoy lo impugnado, impugnado está. Tomando en cuenta cómo estamos hoy, ¿puedo ser alcalde de Lima? Sí, alcalde de Lima electo. Ahora la bronca está en los jurados electorales especiales y también en el JNE. Seré claro, puedo ser alcalde electo en unos días acabando esto”, acotó.

La postura de Renovación Popular

El lunes, hasta el cierre de esta nota, López Aliaga evitó declarar a los medios de comunicación, pero la noche del domingo, dijo que temía “un anforazo” de la ONPE.

Por medio de su cuenta de X, la diputada Roxana Rocha (Renovación Popular) afirmó que esperan “con serenidad y prudencia” el resultado oficial de la ONPE que “ratifique la voluntad popular expresada en las urnas”. Agregó que los vecinos de Lima “han reconocido con su voto el trabajo, las obras y la vocación de servicio” del líder de su agrupación.

“Confiamos en que este proceso democrático se respete plenamente y que Lima pueda seguir mejorando con obras que impacten directamente en los más vulnerables”, tuiteó.

A su turno, la senadora Katherine Ampuero (Renovación Popular) criticó al JNE por no haber definido antes de la elección regional y municipal si López Aliaga, candidato a primer regidor, en caso gane la elección, va recibir o no su credencial como alcalde de Lima.

“Yo llamo severamente la atención al JNE, porque este pronunciamiento debió haberlo dado antes de las elecciones por un respeto al electorado. Ahora tiene que respetar la decisión de la mayoría de peruanos que ha votado este domingo”, manifestó.

En declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, Ampuero subrayó que el JNE “no puede dar la espalda a los resultados no solo en Lima, sino en otros lados del país”.

Tras participar en la misa de acción de gracias, organizada por la hermandad del Señor de los Milagros, en la iglesia de las Nazarenas, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a las entidades del sistema electoral, en especial a la ONPE.

“Los resultados siempre se ajustan en las madrugadas, casi nos ponen un resultado de empate, eso parece extraño”, manifestó el integrante de Renovación Popular.

Reggiardo, no obstante, aclaró que “no voy a desconocer los resultados” y planteó al gobierno central que declare en reorganización a la ONPE, el JNE y el Reniec.

“Yo creo que los entes electorales tienen que entrar en una reorganización, es sumamente necesario. Yo voy a respetar el resultado, pero no podemos estar en esta situación, de no saber qué va a pasar […] Todos los países eligen en una misma noche [a sus presidentes y autoridades], qué sucede con los entes electorales”, criticó.

(Foto: Municipalidad de Lima)

El alcalde de Lima informó que ya tiene a los integrantes de su comisión de transferencia y que solo está a la espera de que den los resultados oficiales. “Ahora vamos a ver cuándo saldrán”, expresó.

Reggiardo indicó que la Municipalidad de Lima no está quebrada y que su sucesor la recibirá con una economía saneada y con obras entregadas, a pesar de la deuda de más de S/4.000 millones, tras la emisión de bonos en la administración de López Aliaga para financiar un conjunto de obras y a una tasa de interés alta.

El punto de vista

La politóloga Denisse Rodríguez Olivari consideró que Allison cometió un error político, al no esperar las cifras del conteo rápido de Datum y luego las de la ONPE antes de casi reconocer la victoria electoral de López Aliaga. Agregó que el alcalde de Magdalena tuvo un ánimo demócrata, pero también de “no antagonizar”.

“Él no se creía que está quedando a menos de un estado de fútbol [de la alcaldía], aunque aún estamos esperando a las últimas actas. [Y caso no llegar], él si quieren posicionarse como serio contendor a la alcaldía [para el 2030] tendría que ser de oposición a López Aliaga, considerando que el 70% no apoyo esa candidatura”, manifestó en Tenemos que Hablar.

(Foto: Giancarlo Ávila/ El Comercio)

Rodríguez Olivari refirió que ser de oposición no significa ser obstruccionista y que, por ejemplo, sería interesante que los regidores de Avanza País investiguen las cuentas de la Municipalidad de Lima, sobre todo luego de los informes del Consejo Fiscal respecto a la deuda y la millonaria emisión de bonos de los últimos años.

Sobre López Aliaga, la politóloga remarcó que le espera un gran reto en los próximos años, cuando más del 70% no lo ha respaldado.

Criticó al JNE por no haber aclarado la situación del líder de Renovación Popular, en el sentido, si podrá o no asumir la alcaldía de Lima, en caso gane.

“A mí me sorprende de manera muy negativa que las autoridades electorales, de un tiempo a esta parte, se dejen amedrentar de esta manera por ciertas agrupaciones políticas. Es inconcebible que están creando este tipo de precedentes, tenemos más de 130 candidatos, en una suerte de reelección encubierta”, acotó.