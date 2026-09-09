Horóscopo de HOY, miércoles 9 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la actividad se verá brillar por su habilidad para mantener el rumbo y agilizar. Amor: su interés irá más allá de las citas divertidas y se planteará un mayor compromiso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá certeza en cada iniciativa y los resultados comenzarán a hacerse reales. Amor: momento ideal para iniciar relaciones nuevas o hacer las paces con su pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: logrará excelentes resultados con colegas nuevos y experimentados. Amor: disfrutará de momentos agradables y citas divertidas; la afinidad derivará en un romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: sus indicaciones serán mal entendidas, pero será hábil y lo resolverá. Amor: los ánimos estarán alterados y eso provocará roces en la relación que remontará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos a los que no ha enfrentado, pero serán superados con ayuda. Amor: las dudas que no se expresan podrían afectar la armonía y resentir la relación.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: la seguridad financiera estará esquiva pero surgirá un plan positivo. Amor: una amistad cruzará la línea y derivará en cálido romance y relación vibrante.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: vencerá obstáculos que traban el trabajo, pero costará llegar al éxito. Amor: la armonía consolida a la pareja y la fortalece ante próximos acontecimientos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus acciones serán las más acertadas por resolver todo con habilidad. Amor: disfrutará de una sucesión de eventos con intenso encanto con alguien irresistible.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas para evitar que una actividad no se malogre. Amor: el aislamiento será mal consejero y podría llevarle a la soledad, atención.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: verá las cosas con optimismo y la tarea dará un salto de calidad. Amor: nuevas actividades llenarán la vida íntima de la pareja de agradables vivencias.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cambios sobre la marcha crearán zozobra pero las cosas mejorarán. Amor: la calidez dará belleza a cada momento de la pareja y lo disfrutarán con plenitud.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el entorno se quejará porque tiende a acelerar trabajos para llegar a la meta. Amor: el encuentro fortuito con alguien agradable le llenará de un dulce entusiasmo.

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