Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del US Open 2026. El tenista español, actual número 3 del mundo, llega a esta instancia tras vencer a Tommy Paul en sets corridos y ahora tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Ben Shelton. El estadounidense, que atraviesa un gran momento de forma, eliminó a Stefanos Tsitsipas y aseguró su regreso al Top 5 del ranking ATP. El duelo entre Alcaraz y Shelton promete ser uno de los grandes partidos de los cuartos de final del US Open.

Cuándo juegan Alcaraz vs. Shelton por el US Open 2026

Ben Shelton y Carlos Alcaraz se enfrentarán este martes 8 de septiembre por los cuartos de final del US Open 2026. El esperado duelo tendrá como escenario la pista central del torneo, el Arthur Ashe Stadium, en Nueva York.

Horario y dónde ver por TV el partido Alcaraz vs. Shelton del US Open 2026

El partido está previsto para las 7:10 p.m. y se verá por televisión a través de: