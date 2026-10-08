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Cuerdas separadas

“Cabe preguntarse si las tensiones entre lo nacional y lo subnacional seguirán siendo vistas como cuerdas separadas”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Cuatro de las seis bancadas apenas presentaron candidaturas". Ilustración: El Comercio.
    "Cuatro de las seis bancadas apenas presentaron candidaturas". Ilustración: El Comercio.

    Las recientes elecciones subnacionales han sincerado, o agudizado, dos de los rasgos de la política peruana del siglo XXI: la fragmentación y la precarización de los proyectos partidarios. Si bien ambas tendencias fueron evidentes en los atiborrados comicios generales del 2021 y 2026, los resultados del último domingo reseñan un panorama crítico, que tomará tiempo superar y que requerirá de una voluntad política, por ahora, ausente.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.