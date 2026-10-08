Cuerdas separadas

Las recientes elecciones subnacionales han sincerado, o agudizado, dos de los rasgos de la política peruana del siglo XXI: la fragmentación y la precarización de los proyectos partidarios. Si bien ambas tendencias fueron evidentes en los atiborrados comicios generales del 2021 y 2026, los resultados del último domingo reseñan un panorama crítico, que tomará tiempo superar y que requerirá de una voluntad política, por ahora, ausente.

Sobre la fragmentación, los resultados colocan al país frente a un variopinto grupo de proyectos personalistas. Es verdad que muchos de estos responden a viejos conocidos en los trajinados rumbos de la política subnacional, pero es también un denominador común su carencia de andamiajes partidarios.

Lo primero resulta particularmente relevante: acumular campañas o gestiones consolida un elenco no necesariamente estable, aunque predecible. De alguna manera, haber quedado segundo o haber ocupado un cargo de elección popular suele convertirse en una ventaja. El panorama fue muy bien descrito por Paulo Vilca y Alejandro Boyco en “El orden invisible” (IEP, 2026).

Por lo demás, los resultados también han reflejado la profunda brecha que separa la política nacional –representada por el Ejecutivo y el Congreso, asentados en Lima– de la subnacional: ese intenso y variado trajinar de intereses que representan los GORE y municipios.

Sobre el Ejecutivo, es conocida la apatía histórica con la que el hoy oficialismo se ha acercado a las arenas regional y local. La única excepción fue la positiva cosecha del 2014, cuando Fuerza Popular ganó tres gobiernos regionales. Por ello, era predecible proyectar su orfandad subnacional.

Lo novedoso es cómo las otras fuerzas parlamentarias han repetido el mismo patrón. Cuatro de las seis bancadas apenas presentaron candidaturas. Incluso, el Partido del Buen Gobierno, de pundonoroso desempeño en las elecciones nacionales, ha tenido resultados escuálidos.

Las excepciones, siempre las hay, son Renovación Popular y Ahora Nación, que reparten fuerzas en la capital y en el sur, respectivamente. Como sabemos, el primero reposa bastante en el activismo de su líder: una suerte de ‘one-man show’, al que se pliegan liderazgos de similar estilo y prominencia, como el de Pedro Spadaro en el Callao. Sobre el segundo, tendrá que conjugar su reciente y auspicioso desempeño electoral con una actualidad parlamentaria que ha evidenciado ciertas fracturas.

Un desafío particular lo plantea el muy probable triunfo de Verónika Mendoza en el Cusco, bajo la bandera de Venceremos. Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la relación que establezca con las parlamentarias de Ahora Nación en el Senado (su paisana Ruth Luque o la ex primera ministra Mirtha Vásquez) y en la Cámara de Diputados (Indira Huilca, electa en el 2016 de la mano de Mendoza).

Como vemos, cabe preguntarse si las tensiones entre lo nacional y lo subnacional seguirán siendo vistas como cuerdas separadas. Quizá sea tiempo de replantear esta política.