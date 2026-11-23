En Estados Unidos, Waymo ya hace medio millón de viajes pagados por semana en robotaxis (y apunta al millón para fin de año). Pero en el Perú la IA no empezará por el taxista, sino probablemente por el joven que recién ingresa al mercado laboral y el de 50 que sale y no vuelve a entrar.

La inteligencia artificial dio un salto considerable. Ahora hay agentes que ejecutan tareas completas con poca supervisión, tales como atender reclamos, conciliar cuentas, preparar informes y programar. Lo que antes hacía un equipo de juniors hoy lo hace un agente que no cobra gratificación, CTS ni vacaciones.

Pensemos en la egresada de Contabilidad que buscaba su primer trabajo conciliando cuentas en un estudio. Nadie la despide. La vacante que le tocaba nunca se publicará. Ahora pensemos en su jefe, de 52 años, que coordinaba a ese equipo. Cuando el equipo es un agente, también sobra quien lo supervisaba.

En Estados Unidos, la IA fue la razón citada en 87.714 despidos entre enero y mayo de este año, más que en todo el 2025. Y un estudio de Stanford encontró que el empleo de los jóvenes en ocupaciones expuestas a la IA ya está 19% por debajo del de sus pares menos expuestos. La experiencia todavía protege; la falta de ella, no.

¿Y en el Perú? Según la OIT y el Banco Mundial, la IA generativa podría transformar el 31% de nuestros empleos, unos 5,5 millones, tales como los de trabajadores urbanos, educados y formales. En un país donde el 71% trabaja en la informalidad, la IA amenaza precisamente el empleo que más nos cuesta crear.

Aquí nuestra legislación laboral juega en contra. Contratar formalmente a un joven sin experiencia es caro y difícil de revertir. Cuanto más rígido el empleo formal, más atractivo el reemplazo.

La tentación será responder con una cuota legal: obligar a las empresas a mantener un porcentaje de humanos. Una cuota encarece a quien la cumple, empuja a la informalidad a quien no puede cumplirla y congela puestos que ya no agregan valor. Protege el puesto, no a la persona. ¿Y quién decidiría el porcentaje correcto? ¿El Estado que no logra formalizar a siete de cada diez trabajadores?

Podríamos considerar crear una suerte de responsabilidad social empresarial humana. Voluntaria, medible y pública. La empresa que automatiza se compromete a hacerse cargo de la transición de quienes desplaza: reconvertirlos, reubicarlos y reportar cuántos lo lograron. ¿De cada diez personas cuyo puesto se automatizó, cuántas tienen hoy un nuevo empleo? Que esa cifra entre en sus reportes ESG, y que inversionistas, clientes y talento la premien o la castiguen. Y que no cierre la puerta de entrada: si hoy nadie contrata juniors, en el 2035 no habrá seniors.

Al Estado le toca proteger a las personas y no a los puestos, mediante una protección social que acompañe al trabajador de un empleo a otro, capacitación con resultados verificables y una reforma que haga competitivo el empleo formal frente a la máquina.

Habrá quienes no logren reconvertirse, y serán sobre todo los mayores. A los 55, con hijos en la universidad, empezar de cero es un lujo. Son lo que Yuval Noah Harari llama la “clase inútil”: no desempleados, sino inempleables. Y Harari desconfía de la renta básica universal: pagar por no trabajar, advierte, alimenta la desigualdad y el resentimiento. Plantea, en cambio, servicios básicos universales: educación, salud y transporte gratuitos. Pero ni el cheque ni el servicio devuelven lo que daba el trabajo: una rutina, un lugar en la sociedad, sentirse necesario.

La pregunta no es si los agentes reemplazarán tareas humanas. Ya lo hacen. La pregunta es quién se hará cargo de las personas. Las empresas pueden empezar con una responsabilidad social humana. El resto, inevitablemente, le tocará al Estado.

s