En el Semáforo de este lunes 23 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el hallazgo en Arequipa del cachalote pigmeo fósil ‘Scaphokogia huachafo’, descubierto por Aldo Benites-Palomino, exige que el Estado proteja los sitios fósiles y fortalezca la investigación. Segundo, el mapa del Ingemmet con 374 zonas críticas ante sismos no basta: se necesitan desalojos, reforzamiento de viviendas y simulacros permanentes. Finalmente, la muerte de más de 18 mil aves y mamíferos costeros revela ecosistemas debilitados y respuestas lentas; urgen atención veterinaria, retiro seguro de cuerpos y una estrategia que aclare las causas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Un tesoro prehistórico

El hallazgo de una ballena prehistórica única en el planeta, en Arequipa, confirma que el Perú es tierra de asombros científicos. El fósil de ‘Scaphokogia huachafo’ descubierto por el paleontólogo peruano Aldo Benites-Palomino es un extraño especimen de cachalote pigmeo de hace seis millones de años. Celebramos este importante hallazgo. El desafío es que el Estado proteja los sitios fósiles y fortalezca la investigación para que estos tesoros no se pierdan por descuido ni por tráfico ilegal.

🟡Prevención que no puede esperar

El mapa de 374 zonas críticas ante sismos del Ingemmet es un aporte valioso, pero confundir el diagnóstico con la solución sería un grave error. Advertir el peligro no protege a nadie si las autoridades no actúan en el terreno. Cada zona recuerda construcciones en suelos inapropiados y una informalidad jamás corregida. Exigimos medidas concretas: desalojo de áreas de alto riesgo, reforzamiento de viviendas y simulacros permanentes. La prevención salva vidas, pero debe de tomarse en serio.

🔴Un litoral que pide auxilio

La muerte de más de 18 mil aves y mamíferos costeros es una alarma clara sobre la salud de nuestro litoral. Aunque El Niño contribuye, la magnitud revela ecosistemas debilitados por contaminación, sobreexplotación y desidia. Las autoridades han respondido con lentitud, sin plan integral de monitoreo ni rescate. Se debe implementar atención veterinaria a los animales sobrevivientes, retiro seguro de los cuerpos y una estrategia que revele las causas exactas de esta pérdida. La fauna marina no puede sufrir en silencio.