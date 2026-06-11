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Resumen

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Por Perú Check

Mientras el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial aún continúa y los organismos electorales no han proclamado resultados oficiales, en redes sociales comenzó a circular una imagen atribuida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que asegura que una supuesta ‘tercera elección presidencial’ se realizará el 12 de julio del 2026.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.