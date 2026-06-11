Mientras el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial aún continúa y los organismos electorales no han proclamado resultados oficiales, en redes sociales comenzó a circular una imagen atribuida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que asegura que una supuesta ‘tercera elección presidencial’ se realizará el 12 de julio del 2026.

La publicación muestra el logo institucional de la ONPE e incluso tiene la música icónica del flash electoral de un canal de televisión. Además, señala textualmente que la entidad ‘informó que la Tercera Elección Presidencial de las Elecciones Generales 2026 se realizará el domingo 12 de julio de 2026, conforme al cronograma electoral vigente’.

La publicación es mentira. No existe ninguna disposición legal que contemple una tercera vuelta presidencial en el Perú.

La Constitución solo contempla una segunda elección

La normativa peruana es clara respecto al mecanismo para elegir al presidente de la República. El artículo 111 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente:

‘El Presidente de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que obtiene más de la mitad de los votos. Los votos viciados o en blanco no se computan’.

Asimismo, precisa:

‘Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda elección, dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas’.

La norma únicamente contempla dos escenarios: que un candidato gane en primera vuelta o que se realice una segunda elección entre los dos postulantes más votados. En ningún apartado se menciona la posibilidad de una tercera vuelta presidencial.

La ONPE desmintió la publicación

La propia Oficina Nacional de Procesos Electorales desmintió la imagen viral difundida en redes sociales. La entidad aclaró que no ha emitido ningún comunicado anunciando una tercera elección presidencial y que el contenido atribuido a la institución es falso.

Además, el diseño presenta señales de manipulación. Aunque utiliza elementos gráficos similares a los de la ONPE, el mensaje hace referencia a una ‘Tercera Elección Presidencial’, una figura inexistente en el ordenamiento electoral peruano.

📢 #ONPEChequea 🔎 | Es FALSO que se realizará una “tercera vuelta” este 12 de julio, como señala una imagen que se ha estado compartiendo en redes sociales y apps de mensajería. La ley no contempla una etapa más en la elección presidencial. 🧵 pic.twitter.com/RcnChE3aDr

— ONPE (@ONPE_oficial) June 9, 2026

📢 #ONPEChequea 🔎 | Es FALSO que se realizará una “tercera vuelta” este 12 de julio, como señala una imagen que se ha estado compartiendo en redes sociales y apps de mensajería. La ley no contempla una etapa más en la elección presidencial. 🧵 pic.twitter.com/RcnChE3aDr — ONPE (@ONPE_oficial) June 9, 2026

Conclusión

La ONPE no ha confirmado una ‘tercera vuelta’ electoral para el 12 de julio del 2026. La Constitución peruana únicamente prevé una segunda elección presidencial cuando ningún candidato obtiene mayoría absoluta en primera vuelta. Además, la propia ONPE desmintió la autenticidad de la imagen difundida en redes sociales.

Por estos motivos, PerúCheck califica la publicación como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.