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Resumen

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Por Perú Check

De cara a la segunda vuelta presidencial, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio, el equipo de PerúCheck analizó el Plan de Gobierno del candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JPP). En el documento, el partido asegura que la actual gestión del Poder Legislativo modificó de forma unilateral más de la mitad de los artículos de la Constitución Política del Perú de 1993.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.