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Resumen

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Por Perú Check

El plan de gobierno del Partido Cívico Obras hace un diagnóstico del empleo a nivel nacional y se refiere a la situación laboral de la juventud peruana:

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