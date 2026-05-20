El plan de gobierno del Partido Cívico Obras hace un diagnóstico del empleo a nivel nacional y se refiere a la situación laboral de la juventud peruana:

“1 de cada 3 jóvenes ni estudia ni trabaja”.

Fuente: Plan de gobierno de OBRAS

Sin embargo, esta información es falsa. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que desde el año 2020 el número de jóvenes que no estudia ni trabaja (categoría también conocida como ‘nini’) está en descenso y llegó a uno de cada cinco, es decir, aproximadamente el 20% a nivel nacional:

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2015 - 2024

Información similar comparte la Secretaría Nacional de Juventud (Senaju) , como se muestra en el siguiente cuadro, en el que el porcentaje de ‘ninis’ es de 17,4% a nivel nacional. En este caso, la edad considerada va de los 15 a los 29 años.

Fuente: Senaju

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) señala que la tasa de jóvenes ‘ninis’ a nivel internacional está cerca del 20%, similar a la del Perú, cifra que representa aproximadamente 265 millones de personas. Ceplan indica que en el Perú el porcentaje sigue por encima de los registros previos a la pandemia y que, al 2024, continúa alrededor del 17%, lo que confirma una tendencia a la baja.

‘Ninis’ en la adolescencia

En su informe del Estado de la Niñez y Adolescencia al IV trimestre del 2025 , el INEI informa que el porcentaje de ‘ninis’ de 14 a 17 años es de 5,7%.

Fuente: INEI, 2026

Conclusión

Según datos de diversas fuentes, el número de jóvenes que no estudian ni trabajan (‘ninis’) está en descenso desde la pandemia. En el Perú, representan aproximadamente el 17%, es decir, uno de cada cinco.

Por lo tanto, PerúCheck califica como falso que uno de cada tres jóvenes —lo que significaría el 33% del total— no estudie ni trabaje, como establece el Partido Cívico Obras en su plan de gobierno.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.