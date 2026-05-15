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Resumen

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Por Perú Check

El plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno del excandidato presidencial Jorge Nieto indica en su sección de minería que su meta es llegar al 2031 con más de 150.000 mineros formalizados, cuya base de inicio sería impulsar a los 18.561 mineros que estarían formalizados en 2023.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.