El plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno del excandidato presidencial Jorge Nieto indica en su sección de minería que su meta es llegar al 2031 con más de 150.000 mineros formalizados, cuya base de inicio sería impulsar a los 18.561 mineros que estarían formalizados en 2023.

Fuente: Plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno

Sin embargo, es falso que en el Perú haya alrededor de 18,000 mineros formalizados. Según el reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas (Minem) , al 2023 había un total de 87,111 inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), de las cuales 18,004 inscripciones estaban vigentes y 69,107 suspendidas. Este mismo reporte indica que para ese año había 11,554 mineros formalizados a nivel nacional.

Fuente: Reporte estadístico del Minem, 2023

El Partido del Buen Gobierno, por los escaños ganados en el Senado y en la Cámara de Diputados, será una fuerza determinante para los esfuerzos que se lleven desde el Congreso para combatir la minería ilegal y, en su momento, una posible –o no– extensión del Reinfo.

Expertos coinciden: no hay 18,000 mineros formalizados en el Perú

PerúCheck se comunicó con el experto en minería ilegal Pedro Yaranga, quien mencionó que el plan del Partido del Buen Gobierno confunde los términos “mineros vigentes” con “mineros formalizados”.

“Esa información no es cierta”, señaló Yaranga. “En el 2023 sólo había 11,554 mineros formalizados, según el anuario minero”. Según el especialista, los 18,000 mineros con inscripción vigente están en proceso, pero no finalmente formalizados.

El exministro de Energía y Minas Iván Merino coincide en la confusión de términos: “Una cosa son los mineros formalizados y otros son la gente que está inscrita en el Reinfo, que es completamente diferente. Los mineros formalizados hasta el año antepasado, si me voy a la cifra que dice el Minem para el 2023, eran 11,554”.

Para el especialista la confusión radica en la vigencia del Reinfo.

Conclusión

Según los reportes del Ministerio de Energía y Minas y especialistas consultados por este medio de comunicación, el plan del Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto, confunde a los mineros inscritos en el Reinfo con los mineros que ya están debidamente formalizados, que al 2023 llegaban a unos 11,000.

Por lo tanto, PerúCheck califica esta información contextual del plan del Partido del Buen Gobierno como falsa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.