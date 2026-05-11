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Resumen

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Por Perú Check

País para Todos afirmó que logró representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no existe ningún registro que lo valide. El conteo oficial de la ONPE aún no concluye y, hasta el momento, no existe una proclamación oficial que confirme que el partido ya superó la valla electoral.

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.