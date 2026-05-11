País para Todos afirmó que logró representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no existe ningún registro que lo valide. El conteo oficial de la ONPE aún no concluye y, hasta el momento, no existe una proclamación oficial que confirme que el partido ya superó la valla electoral.

Las proyecciones, en cambio, lo dejan fuera de la representación congresal a partir de 2026. Especialistas consultados advierten que el cálculo difundido por la agrupación no permite asegurar todavía su ingreso al Parlamento.

El domingo 3 de mayo, el partido País para Todos, que postuló a Carlos Álvarez a la presidencia, convocó a una conferencia de prensa a través de X . En el anuncio, adelantó que comunicaría que su agrupación política “ha logrado obtener representación en la Cámara de Diputados”.

Durante el evento, Vladimir Meza, presidente del partido, sostuvo que País para Todos cumple con los dos requisitos mínimos para superar la valla electoral en esa cámara: alcanzar al menos el 5% de los votos válidos nacionales para diputados y contar con siete representantes elegidos.

Publicación citada

🚨Convocatoria de prensa🚨



El Partido País Para Todos tendrá representación en la Cámara de Diputados: Gracias al voto de cada peruano. pic.twitter.com/wXRKsur9j1 — País Para Todos (@paisparatodospe) May 3, 2026

Sin embargo, esa afirmación es imprecisa. Hasta el momento, no existe una proclamación oficial que confirme que País para Todos haya superado la valla electoral ni que tenga asegurada representación parlamentaria. El conteo de la ONPE continúa en proceso y los resultados oficiales aún no permiten dar por cerrado ese escenario.

La norma y lo que dice País para Todos

Como señaló Vladimir Meza, el acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece dos principios fundamentales para entender esta controversia:

La valla de ambas cámaras es independiente. Esto quiere decir que hay un mínimo indispensable que deben cumplir los partidos para ganar, por separado, tanto escaños para senadores como para diputados. Es decir, existe la posibilidad de que una agrupación tenga diputados y no senadores, y viceversa.

Este mínimo funciona para la Cámara de Diputados de la siguiente manera:



Según el conteo actual de la ONPE, efectivamente, País para Todos cumple el segundo requisito para pasar la valla de diputados. Tiene por ahora aproximadamente 5,7% de los votos válidos nacionales.

Resultado nacional por partido

Partido Votos % válidos % emitidos PARTIDO PAÍS PARA TODOS 717,285 5.791% 4.218% FUERZA POPULAR 1,773,319 14.317% 10.428% RENOVACIÓN POPULAR 1,397,929 11.286% 8.221% PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO 1,332,364 10.757% 7.835% JUNTOS POR EL PERÚ 1,318,356 10.644% 7.753% AHORA NACIÓN - AN 1,074,445 8.674% 6.318% PARTIDO CÍVICO OBRAS 1,034,131 8.349% 6.081%

Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la ONPE.

De acuerdo con el presidente de País para Todos, también cumplirían el primer requisito: tener siete candidatos “elegidos”. Estos son, según comentó Meza: tres diputados por Lima Metropolitana, uno por el Callao, uno por Áncash, uno por La Libertad y uno por Piura.

País para Todos solo habría ganado cuatro diputados, insuficientes para pasar la valla

La distribución calculada por País para Todos no se ajusta al conteo en vivo de la ONPE. PerúCheck hizo la revisión durante la noche del 5 de mayo y halló que para el partido habrían sido elegidos cuatro candidatos, por debajo de lo que exige la norma: dos diputados por Lima, uno por Áncash y uno por Piura. Por ahora, no tendría diputados por el Callao ni por La Libertad.

Esta es la distribución:

En Lima Metropolitana, de las 32 plazas, Delsy Romero ocupa el puesto 13 y Diego Guevara, el 28. La tercera candidata más votada de la región, Gloria Lengua, está por debajo del puesto 56 (8.966 votos) y a aproximadamente 5.253 votos del puesto 32, que actualmente ocupa Roberto Sánchez.

En el Callao, de los cuatro escaños posibles, Carlos Coronel ocupa el puesto 6 (con 5.889 votos), a 1.300 votos del cuarto puesto, Luz Flores, de Ahora Nación.

En Áncash, de los cinco escaños posibles, Analio Ugarte ocupa el puesto 2 y Alexander Meza, el puesto 6 (6.354 votos), a apenas 54 votos del puesto 5, Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

En La Libertad, de los siete escaños posibles, César Guarniz ocupa el puesto 10 (5.631 votos), a 852 votos del puesto 7, Luis Liza, de Un Camino Diferente.

Y en Piura, de los siete escaños posibles, David Quenaya ocupa el puesto 6 (con 4.889 votos).

Expertos aseguran que hay pocas posibilidades de que País para Todos pase la valla

Fernando Rodríguez, experto en materia electoral, señaló en una reciente entrevista en ATV que País para Todos, dadas las proyecciones, no tendría diputados en el Congreso: “solamente son seis los partidos que hasta el momento estarían accediendo a estas curules”. El especialista no mencionó a País para Todos. Luego agregó: “en diputados [pasa] lo mismo que en senadores. En ambos casos se excluye al partido de Carlos Álvarez”.

En el programa Margen de Error, el abogado especialista en elecciones Ronald Cross descartó que País para Todos pase la valla .

“Este tema está totalmente cerrado. Los partidos que van a pasar la valla son seis y no hay ninguna probabilidad de que País para Todos ni ningún otro partido la pase”, acotó el experto.

José Naupari, también experto en temas electorales, declaró a PerúCheck que todavía cabe esperar. Además, agregó que le pareció irresponsable el comportamiento del presidente de la agrupación País para Todos cuando dijo que ya habían pasado la valla.

Interpretación de País para Todos

Según distintos analistas, el partido habría hecho un análisis equivocado del cálculo de la valla. Para que salgan esos siete diputados, País para Todos estaría descartando a todos los candidatos a diputados de los partidos que hayan obtenido menos del 5% en el voto nacional. Sin embargo, el cálculo se hace sobre todas las opciones.

PerúCheck se comunicó con José Tello, abogado especialista en temas electorales y presidente del Instituto Aklla, asociación dedicada al seguimiento del asunto electoral. Tello ratificó que “no existe indicio que señale que País para Todos colocaría diputados en el Congreso”. Además, añadió que cabe esperar los resultados de la ONPE.

PerúCheck también se contactó con un miembro del partido País para Todos. Al cierre de esta nota, no recibió respuesta.

Conclusión

País para Todos ha presentado como un hecho confirmado que ha pasado la valla electoral del 5% de votos válidos y ha conseguido al menos siete diputados. Sin embargo, no existe ni un registro que lo confirme. Los especialistas, más bien, opinan lo contrario. Si bien de momento el conteo de la ONPE señala que el partido de Carlos Álvarez sí habría pasado el 5%, diversos cálculos arrojan que no obtendría el mínimo de siete diputados. Solo se podrá afirmar que País para Todos ha ingresado definitivamente a la Cámara de Diputados —o no— cuando termine el conteo oficial de votos de la ONPE. Por tanto, PerúCheck califica la interpretación del presidente del partido como imprecisa.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.