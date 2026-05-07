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Resumen

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Por Perú Check

En un video difundido por redes sociales, un ciudadano indica que encontró en el distrito de Lince, en Lima, unas cédulas de votación en la calle, por lo que tuvo que acudir al puesto policial más cercano para poner la denuncia.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.