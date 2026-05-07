En un video difundido por redes sociales, un ciudadano indica que encontró en el distrito de Lince, en Lima, unas cédulas de votación en la calle, por lo que tuvo que acudir al puesto policial más cercano para poner la denuncia.

“¿Cómo es esto posible, señores? Están tiradas aquí en Lince, señores, varias actas de votación”.

@limaciudadjardin.pe

Encontraron en Lince actas de votación tiradas

♬ sonido original - Lima, Ciudad Jardin

Sin embargo, este video, que ha sido compartido por diversos usuarios de Tik Tok, se refiere a papeles no oficiales. De hecho, el acta policial que se levantó minutos después, el 17 de abril, indica claramente que los papeles que se encontraron no eran material oficial de la ONPE:

El documento policial, al que tuvo acceso PerúCheck, señala: “El personal policial verificó que dichos documentos no son oficiales procediendo con el recojo y traslado a la comisaría de Lince, para ser desechadas al no tener valor oficial” [sic].

Fuente: Acta de intervención policial

En las mismas imágenes de las supuestas cédulas se puede leer claramente en la marca de agua que los documentos no son oficiales; es decir, no son actas de votación. Esta información también ha sido desmentida por la ONPE.

Conclusión

Las supuestas cédulas que se encontraron en el distrito de Lince no son oficiales, según la constatación policial que se hizo al lugar de los hechos. Además, en las imágenes que circularon en redes sociales se puede apreciar claramente que los papeles tienen una marca de agua con el rótulo “no oficial”. Por lo tanto, PerúCheck califica como falso que los papeles encontrados en Lince sean actas de votación desechadas.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.