En una entrevista con el influencer Víctor Caballero, conocido como Curwen, el candidato presidencial Roberto Sánchez señaló que Antauro Humala, aliado político de Juntos por el Perú (JP), no ha hablado recientemente de fundar una iglesia que rescate la religión o cosmovisión andina, sino que dichas declaraciones provendrían del pasado.

“Han dicho va a fundar una iglesia Tahuantinsuyana y va a cerrar la iglesia católica, la iglesia cristiana evangélica, y he buscado cuándo ha dicho eso y también lo ha dicho el año 2022”.

Lo que señaló el candidato Sánchez es falso. Antauro Humala sí ha hablado recientemente sobre la religiosidad andina. En una entrevista con Rosa María Palacios el viernes 24 de abril, Humala señaló:

“Es cosa de mi partido. Nosotros somos unos convencidos que hay que restablecer el culto al Pachacamac […] Vamos a rescatar la religiosidad andina”.

Conclusión

Recientemente, el aliado político de Juntos por el Perú, Antauro Humala, ha hablado de restablecer una religión o culto a la cosmovisión andina. Por lo tanto, PerúCheck califica como falsas las declaraciones de Roberto Sánchez, candidato de dicho partido, de que las aseveraciones de Humala provienen del pasado.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.