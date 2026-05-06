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Por Perú Check

En una entrevista con el influencer Víctor Caballero, conocido como Curwen, el candidato presidencial Roberto Sánchez señaló que Antauro Humala, aliado político de Juntos por el Perú (JP), no ha hablado recientemente de fundar una iglesia que rescate la religión o cosmovisión andina, sino que dichas declaraciones provendrían del pasado.

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Tipo de trabajo:

Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.