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Por Perú Check

En un video ampliamente difundido en TikTok por Inka Visión de Cusco, un televidente del canal indicó en una llamada que en horas de la madrugada estarían adulterándose votos para perjudicar al candidato Jorge Nieto y favorecer al partido Juntos por el Perú (JP).

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Corroboración de hechosVerifica una declaración o grupo de declaraciones específicas dadas como un hecho, estableciendo un veredicto en torno a si dichas declaraciones son correctas o no.