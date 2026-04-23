En un video ampliamente difundido en TikTok por Inka Visión de Cusco, un televidente del canal indicó en una llamada que en horas de la madrugada estarían adulterándose votos para perjudicar al candidato Jorge Nieto y favorecer al partido Juntos por el Perú (JP).

“Ha habido un movimiento en contra de Nieto para favorecer a JP”

El argumento del televidente se basa en dos capturas de pantalla que tomó a los resultados de la página oficial de la ONPE en diferentes horas. El hombre explica que la altura de las cabezas de los candidatos indica el número de votos en referencia a la barra numérica de la izquierda:

“Porky tiene 2,114,189 de votos”, explica sobre la base de esta imagen:

Fuente: Captura tomada del TikTok de Inka Visión

Sin embargo, al cierre de esta nota, 21:47 del 19 de abril, el candidato Rafael López Aliaga, aún no llega a los dos millones:

Fuente: Captura de pantalla de la ONPE, al 19 de abril del 2026.

Luego, el televidente explica: “Nieto tiene 1,879,279 [de votos]. Ahora miremos a Nieto que no aparece ya en la foto, pero le han bajado los votos que tiene, 1,784,000”.

Fuente: Captura tomada del Tik Tok de Inka Visión

Sin embargo, esta información es falsa, pues la altura de las cabezas en referencia a la barra numérica de la izquierda no da el número exacto de votos. Para obtenerlo, hay que seleccionar al candidato. Sólo entonces se podrá ver exactamente cuántos votos tiene.

Fuente: Captura de pantalla de la ONPE, al 19 de abril del 2026.

PerúCheck se comunicó con la ONPE para saber exactamente cómo funciona la lectura de resultados. La institución informó que la barra de la izquierda es una referencia y no da el número exacto de votos:

“Es una referencia. La cantidad de votos y el porcentaje de votos válidos tú los vas a encontrar pasando por cada una de las barras de cada uno de los candidatos que muestran un recuadro azul donde están los datos”.

Es decir, lo que el televidente halló en su ‘inspección’ ha sido un error de cálculo, pues no determinó el número exacto de votos de Jorge Nieto debido a un error propio.

Conclusión

La altura de las cabezas en referencia a la barra numérica de la izquierda en el conteo de votos de la página web de la ONPE no muestra el resultado exacto. Para eso, es necesario seleccionar con el mouse al candidato para saber con exactitud el número de votantes y el porcentaje que le corresponde según el conteo. Por lo tanto, PerúCheck califica este video que viene siendo publicado por Inka Visión de Cusco como falso.

Este artículo fue elaborado por PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación. Para ver la nota original haz clic aquí.